TOP14. Patrice Collazo au Racing 92 : une mission commando pour éviter le naufrage

Alors qu'il vivra son premier match sous ses nouvelles couleurs samedi face à Vannes, Collazo s'est livré sur les coulisses de son arrivée pour Rugbyrama.

Habitué aux missions de la dernière chance, Patrice Collazo débarque au Racing 92 en pompier de service. Après avoir sauvé Montpellier la saison passée, le technicien prend cette fois les commandes d’un club francilien en crise, englué à la 12e place du Top 14. L’objectif est clair : éviter la relégation.

Un Racing en pleine turbulence

Ce Racing-là n’a plus rien d’un cador du championnat. Douzièmes avec 26 petits points après 15 journées, les Ciel et Blanc flirtent dangereusement avec la zone rouge. La défaite à domicile contre Castres (27-20) aura été celle de trop pour Stuart Lancaster, évincé début février.

Le président Jacky Lorenzetti n’a pas tardé à réagir en rappelant un visage familier : Collazo, qui avait terminé sa carrière de joueur et débuté celle d’entraîneur au club.

Collazo, pompier du Top 14

L’ancien pilier n’en est pas à son premier coup d’essai. La saison dernière, il avait réussi à sauver Montpellier de la relégation après une mission de six mois. Avant ça, il avait tenté l’aventure avec Brive, mais sans succès.

Alors, pourquoi remettre le bleu de chauffe ? "Je m’étais dit que je ne le ferais plus, mais le Racing, c’est un club qui m’a permis d’évoluer", confie-t-il dans les colonnes de Rugbyrama. Lorenzetti l’a convaincu, et il sait qu’il n’aura pas de temps à perdre.

Dès sa prise de fonction, Collazo a été surpris "de la qualité et de l’intensité" des entraînements. Un constat qui tranche avec la situation actuelle du club. "Les joueurs avaient besoin d’évacuer beaucoup de frustration et de déception", analyse-t-il. Son discours est clair : "On ne fait pas un Top 14, on fait un Top 3." Traduction : le Racing se bat contre Vannes et le Stade Français.

Une opération maintien qui débute samedi

Le Racing 92 n’a jamais raté les phases finales depuis son retour en Top 14 en 2010. Mais cette saison, c’est bien le maintien qui est en jeu. La mission commence dès samedi avec un duel face à la lanterne rouge Vannes (20 points). Un premier test grandeur nature pour Collazo, qui devra vite insuffler une nouvelle dynamique à son groupe. Car il ne pourra pas se permettre un échec, pas avec un si grand club.

