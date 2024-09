TOP14. ﻿ ''On a de la place dans le salary cap'' : déjà fulminant, l’effectif du Racing 92 va-t-il encore se renforcer ?

Avec le départ de Siya Kolisi, le Racing 92 va avoir la possibilité de recruter un joueur du calibre qu'il souhaite.

C’est donc acté : le 3ème ligne du Racing 92 Siya Kolisi, actuellement en Afrique du Sud pour disputer le Rugby Championship, ne reviendra pas en France si ce n’est peut-être pour y organiser son déménagement.

Après des semaines de tergiversations, les deux partis se sont enfin mis d’accord. Mais alors, le club francilien va-t-il voir débarquer un gros 3ème ligne pour remplacer le capitaine des Springboks ?

En conférence de presse, comme relayé par RugbyPass, le coach Stuart Lancaster a laissé entendre que le club n’allait pas se presser afin de trouver le joueur idoine. "Je pense que nous allons attendre car nous avons de bonnes options en troisième ligne".

Au poste, les Ciels et Blancs comptent en effet Dayimani, Joseph et Diallo comme spécialistes du poste, alors que Woki et Sanconnie n’ont aucun problème pour y jouer.

On a aussi vu l’option du géant U20 anglais Jonathan Kpoku, titulaire en 6 le week-end dernier, tandis que Maxime Baudonne prend de plus en plus de place dans l’effectif dans le groupe.

Alors ? "Avec le Top 14, on a besoin aussi d’évaluer les blessures, donc cela peut dépendre de cela aussi. Mais c’est vrai qu’on a de la place dans le salary cap", poursuit Lancaster. Un temps évoqué, Vincent Tshituka sera-t-il cette recrue tant attendue ? Et le Racing se fera-t-il plaisir comme il l’a fait ces dernières saisons ?

C’est une question à laquelle on devrait avoir une réponse dans les prochaines semaines. Même s’il est possible que le club du 92 garde un peu de marge financièrement en vue des négociations pour trouver le remplaçant de Nolann Le Garrec, qui partira à La Rochelle la saison prochaine, on le rappelle…