RUGBY. ''Prendre du repos, partir à l’étranger, je n’exclus rien'' Et si l'avenir de Jalibert n'était pas en Top 14 ?

Maître à jouer de l'UBB et ouvreur du XV de France, Matthieu Jalibert est un joueur important dans l'écosystème du rugby français. Néanmoins, ce dernier reste indécis quant à son avenir.

Plus qu'un an de contrat avec l'UBB

Titulaire et auteur d'une prestation XXL face au Stade Français, Matthieu Jalibert a régalé les supporters du stade Chaban-Delmas de ses coups de génie et de ses courses chaloupées. Néanmoins, le demi d'ouverture n'a pas prolongé avec son club de cœur.

En effet, le contrat du joueur de 25 ans vient à son terme en juin 2025, et malgré plusieurs offres de prolongation de l'UBB, il n'a pas donné suite. D'autres clubs du Top 14 se positionnent sur l'ouvreur aux 33 sélections, avec la même réussite.

Il y a deux saisons, ce dernier avait visité les infrastructures du RCT, qui lui avait dans le même temps fait une offre pour s'engager sur la rade. Jalibert n'avait finalement pas cédé, et s'était même brouillé avec le manager de l'époque, Christophe Urios.

À Bordeaux, l'arrivée de Yannick Bru a convaincu le jeune joueur de rester en Gironde, et d'honorer ses années de contrat sans aller voir ailleurs. Le club en a d'ailleurs profité pour lui transmettre une offre de prolongation récemment.

Dans celle-ci, Laurent Marti a proposé une belle revalorisation salariale à son joueur, qui cependant, ne l'a pas trouvé suffisante à son goût. Le président du club n'a pas souhaité aller au-delà, ce qui a donc bloqué les négociations entre les deux parties.

Jalibert a ensuite été approché par plusieurs clubs français, mais même problème qu'à Bordeaux, il semblerait que les prétentions salariales du joueur soient bien trop élevées pour qu'une équipe puisse s'offrir ses services.

Il y a quelques semaines, ce dernier a répondu aux questions de France Bleu, sans cacher qu'il ne savait pas de quoi était fait son avenir : "J’ai surtout envie de me concentrer sur la fin de saison et les objectifs de l’équipe. Pour l’instant, ce n’est pas ma priorité. Je sais que je suis dans un club qui me fait confiance et qui joue le haut de tableau. Mais pour ne rien cacher, j’envisage un peu tout : prendre du repos, partir à l’étranger, je n’exclus rien."

Verra-t-on Jalibert quitter le Top 14 ? Pour un an, ce pourrait être une option crédible si le fantasque bordelais venait à être approché par une équipe lui proposant un joli chèque. Nous pensons évidemment au Japon, l'exil préféré des All Blacks. Le championnat nippon pourrait offrir à Jalibert un confort financier inégalable ainsi qu'une saison au rythme bien moins soutenu, aux antipodes du rugby européen.

Selon les dires de L'Équipe, l'offre qui avait été formulée par l'UBB est désormais de l'histoire ancienne, en raison de la date de validité qui a été dépassée. Dorénavant, le club ne souhaiterait pas retransmettre la même offre de prolongation à son joueur.

En attendant un dénouement dans ce dossier, il se dit dans les travées de Chaban-Delmas que les deux parties souhaiteraient entamer de nouvelles négociations, plus saines et en prenant le temps de prendre tous les facteurs en compte.

En attendant, Matthieu Jalibert peut aussi discuter avec les autres clubs, même si ce dernier est bien occupé aux commandes de l'UBB, qui jouera d'ailleurs sur la pelouse du LOU ce week-end.

3 joueurs de Top 14 et le reste : et si le Cameroun devenait le futur ogre de l’Afrique du rugby ?