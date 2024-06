TOP14. L’absence des 145kg de Many Meafou sera-t-elle préjudiciable à Toulouse face aux monstres rochelais ?

Si le Stade Toulousain fait figure de favori en demie, l’absence d’Emmanuel Meafou face aux Skelton, Atonio et consorts donnera un avantage physique aux Rochelais. Et ?

On va donc l’avoir, ce choc immense. Cette fois pas en finale de Top 14, comme l’an dernier, mais bel et bien en demie, à Bordeaux. Avec un Toulouse vs La Rochelle qui sent la poudre.



Eh oui car l’équipe maritime, moribonde pendant les 3/4 de la saison, a dû batailler bec et ongles pour finalement arracher une qualification, via un barrage à l’extérieur. Sauf que les coéquipiers de Greg Alldritt ont retrouvé des couleurs depuis quelques semaines, et prouvé s’il le fallait à Mayol la semaine passée, que les grandes équipes répondaient présent dans les grands moments.

Vos matchs de rugby Toulouse/La Rochelle et Paris/Bordeaux à quelle heure et sur quelle chaîne ?"Depuis un mois ou un mois et demi, on a retrouvé la vraie équipe de La Rochelle, avec des gros mauls portés, des duels gagnés partout, un excellent jeu au pied, une superbe défense, confirmait le centre Toulousain Santiago Chocobares cette semaine pour Rugbyrama. Pour moi, il est évident qu’elle est de retour à son niveau." Le niveau qui fit d’elle l’ogre de ces dernières saisons, double champion d’Europe et à 2 doigts de conquérir le Brennus l’an passé ?

La suite nous le dira. Mais ce qui est certain, c’est que les Jaunes et Noirs restent sur 4 matchs consécutifs sans défaites, une première cette saison. Qu’elle semble gagner en confiance de semaine en semaine et qu’elle broya avec une facilité qui parut assez déconcertante, cette pauvre équipe toulonnaise que l’on disait pourtant dotée d’une voie royale pour aller disputer une finale à Marseille le 29 juin, soit à 2 pas de chez elle.

L'absence de Meafou, une aubaine pour Skelton

En ce sens, le Stade Toulousain, privé de son plus imposant titan Many Meafou, va-t-il à son tour subir la loi des mastodontes rochelais ? C’est une question à laquelle il apparaît difficile de répondre fermement. Ce qui est sûr, c’est que si l’attelage Arnold/Flament propose de vraies garanties, le pack des champions de France en titre devra pallier un déficit de puissance face à son homologue du jour, et ses 4 joueurs à plus de 135kg (Skelton, Atonio, Colombe, Sclavi).

Et donc les Rouges et Noirs feront face à un vrai défi, tant on vit le mur jaune impressionnant à Mayol, samedi dernier. D’autant qu’en début de mois, les hommes d’Ogara avaient posé de vrais problèmes à ceux de Mola, grâce à leur densité, leur organisation et leur pragmatisme, notamment. Les Hauts-Garonnais ne s’étant finalement offert le match nul au Stadium que grâce à une ultime relance de 80 mètres, conclue par Tauzin quelques temps de jeu plus tard. Avant la transformation en bord de touche de "l’iceman" Thomas Ramos.

Oui mais cette fois, c’est la grosse armada du Stade Toulousain qui fera face à la machine rochelaise. Celle, flamboyante toute l’année, dont on dit qu’elle possède dans sa besace de quoi faire front à tout type d’opposition. Et Laurent Labit, le manager du Stade Français, d’abonder pour Rugbyrama, à l’approche des demies :

"Le Stade toulousain est souvent cité, à juste titre, en exemple pour la qualité de son jeu offensif durant l’année, mais regardez bien comment cette équipe gagne ses matchs de phase finale. D’abord avec une conquête et une défense très forte". Doit-on alors s’attendre à un bras de fer, entre la meilleure attaque et la meilleure défense de la phase régulière du championnat ?