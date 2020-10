Top 14/Pro D2 : plusieurs matchs menacés après l'apparition de cas de Covid

Des cas de Covid-19 à Bayonne et à Perpignan vont occasionner des reports en Top 14 et en Pro D2.

La Ligue nationale de rugby doit déjà fait face à de nombreux reports de matchs en Top 14 et en Pro D2. Mais le casse-tête n'est pas prêt de se terminer. La rencontre entre l'Aviron Bayonnais et Toulon prévue vendredi soir devrait connaître un sort similaire. "Suite à la série de tests effectués ce mardi matin, plusieurs cas positifs à la COVID-19 ont été décelés au sein du groupe professionnel de l’Aviron Bayonnais", explique le communiqué de la formation basque. Comme c'est le cas depuis le début de la mise en place du protocole sanitaire, les personnes concernées ont été placées en isolement. On ne connaît pas leur nombre. De plus amples informations seront communiquées après le retour de la commission médicale de la Ligue Nationale de Rugby.



En Pro D2, la rencontre de Pro D2 entre l'USAP et Colomiers serait déjà reportée suite à des cas dans les rangs catalans. "Malgré toutes les précautions prises par le club et les joueurs, les tests réalisés hier ont révélé plusieurs cas positifs au sein de l’effectif." L’ensemble des joueurs et du staff a donc été placé à l’isolement en attendant les recommandations de la commission d’expertise COVID 19 de la Ligue Nationale de Rugby, explique la formation perpignanaise. Cette situation pourrait aussi avoir un impact sur la réception de Béziers. Laquelle devait se jouer à huis clos le jeudi 5 novembre.