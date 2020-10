En février, en mars ? Quand pourront être reportés les matchs non joués ?

La Ligue Nationale de rugby est confrontée aux reports de nombreux matchs de Top 14 et de Pro D2. Mais les dates libres pour les jouer sont rares.

Depuis le coup d'envoi de la saison 2020/2021, le Top 14 comme la Pro D2 n'ont pas été épargnés par les reports de match en raison de cas de Covid-19. Dans l'élite, on compte pas mois de six reports. L'UBB et Castres ont été particulièrement impactés avec deux matchs en moins par rapport à la concurrence. Le Racing est aussi dans le même cas mais si la réception de Toulon n'a pas pu avoir lieu, c'est parce que les deux formations jouaient une finale européenne. Mais qu'importe la raison, le fait est que le classement s'en retrouve impacté. Ainsi les Girondins accusent un retard de 13 points sur le leader toulousain. Il pourrait bien évidemment en être autrement s'ils avaient remporté tous leurs matchs. Mais là n'est pas la question. Celle qui se pose, c'est de savoir quand toutes ces rencontres pourront avoir lieu dans un calendrier particulièrement chargé en raison de la pandémie.



Si on prend le cas de la Pro D2, on se rend compte qu'il n'y a plus de week-end libres avant février 2021. La LNR avait casé deux matchs de la première journée début octobre. Elle vient de caler trois autres matchs reportés le 13 novembre, à savoir Colomiers vs Rouen, Mont-de-Marsan vs Oyonnax et Valence-Romans vs Montauban. Mais il reste encore trois matchs en suspens : Montauban vs Aix-en-Provence, Carcassonne vs Mont-de-Marsan ainsi qu'Oyonnax vs Biarritz. Et la liste pourrait s'allonger d'ici à la fin de l'année. Pour l'heure, aucun match n'est programmé avant ou après Noël et le jour de l'an en Pro D2. Mais la Ligue pourrait être forcée d'avoir recours à ces semaines de repos pour caser ces reports. Sous peine d'avoir à attendre le premier week-end de février.



Quid des matchs de Top 14 en attente ? Il y a un créneau le week-end du 21 novembre. Mais on sait que ce mois sera compliqué pour les formations de l'élite en raison des doublons avec l'Autumn Nations Cup. On note ensuite un "trou" de deux semaines entre la 11e et la 12e journée. Mais ce serait oublier les Coupes d'Europe dont la saison 2020/2021 va débuter avec deux tours les week-ends du 11/12/13 décembre 2020 et du 18/19/20 décembre 2020. Pour rappel, le format de la Champions Cup a changé, et il n'y aura que quatre tours avant les phases finales prévues en avril. Cependant la compétition européenne va "occuper" les clubs de Top 14 jusqu'au mois de février. Comme pour la Pro D2, le premier week-end libre sera celui du 6 février. Date du coup d'envoi du Tournoi des 6 Nations... qui marquera le début d'une nouvelle période de doublons. On pourrait cependant imaginer que la Ligue cale certains matchs le 27 février, date de France vs Ecosse, entre la 17e et le 18e journée de Top 14.