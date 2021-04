Top 14/Pro D2. Bonne nouvelle, les phases finales pourraient avoir lieu avec des supporters

Les récentes annonces du gouvernement laissent penser que les phases finales de Top 14 et de Pro D2 pourront avoir lieu devant du public.

RUGBY. Vers un retour des spectateurs avant les phases finales du Top 14 ?Selon les dernières mesures dévoilées par Emmanuel Macron via Le Dauphiné Libéré, on peut espérer voir des supporters dans les stades pour les phases finales. Pour rappel, les demies sont programmées le 19 juin et la finale le 26 au Stade de France. Le retour à une certaine forme de normalité va se faire en quatre étapes. Dès la deuxième programmée le 19 mai, les établissements sportifs de plein air pourront réouvrir avec une jauge de 800 personnes en intérieur et 1000 en extérieur. À condition que la situation sanitaire, notamment dans les départements où le taux d'incidence est élevé, le permette.

Une jauge qui passera à 5 000 personnes au 9 juin à condition qu'elles possèdent un pass sanitaire. Autrement dit, qu'elles ont été vaccinées ou qu'elles ont été testés négatives. Qui seront les heureux élus qui assisteront aux phases finales de Top 14 et de Pro D2 ? Notez que c'est le 30 juin que les jauges pourraient être levées selon la situation sanitaire en France. Ce qui laisse présager d'un début de saison 2021/2022 avec des supporters dans les stades. Un retour que les clubs attendent avec impatience, eux qui dépendent essentiellement de la billetterie.