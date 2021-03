RUGBY. Vers un retour des spectateurs avant les phases finales du Top 14 ?

La ministre des Sports Roxana Maracineanu a confirmé que le gouvernement étudiait un retour des spectateurs pour les événements sportifs dans les prochaines semaines.

Une expérimentation à Lyon pour un retour des supporters dans les stades ?

Sauf retournement de situation, le Tournoi des 6 Nations se terminera sans aucun spectateur dans les tribunes. Mais que les supporters se rassurent, le gouvernement ne les a pas oubliés. Des scenarii sont à l’étude au niveau gouvernemental pour un retour dans les stades dans les prochaines semaines. Il avait notamment été question d'expérimentation à Lyon. Cette semaine via RMC, la ministre des Sports Roxana Maracineanu a confirmé qu'après les concertations avec tous les acteurs concernés, "on pourra parler du retour du public dans les enceintes sportives avec peut-être une priorité donnée aux événements qui se déroulent en extérieur et ensuite le public pourra revenir dans des enceintes fermées."

Pour l'heure les modalités de ce retour des supporters ne sont pas connues. Des discussions vont avoir lieu dans les semaines à venir pour en définir les contours. "Nous sommes début mars, donc 4 à 6 semaines, ce serait pour la mi-avril, oui, je pense. Je l’espère". Ce serait une très bonne nouvelle pour le rugby en particulier en vue des phases finales. Les demies du Top 14 sont programmées le 19 juin à Lille avant une grande finale à Saint-Denis le 25 juin. S'il paraît compliqué d'envisager que ces stades seront pleins à cette période, une jauge à 50 % serait déjà une belle avancée.