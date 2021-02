Une expérimentation à Lyon pour un retour des supporters dans les stades ?

La ministre des Sports Roxana Maracineanu s'est rendue à Lyon pour rencontrer les différents présidents de clubs professionnels.

Cela fait presque un an que le public a disparu des tribunes de stades de rugby, et d'autres sports. Un an que les supporters et abonnés rongent leur frein avant de pouvoir profiter de nouveau de l'ambiance d'un match. Si la pandémie ne recule pas, des questions se posent sur un retour possible.

Il semblerait que le potentiel retour des supporters dans les stades soit en préparation du côté du ministère des Sports, en accord avec le gouvernement et les autorités sanitaires. Mais avant de décider de quoi que ce soit, il faut réfléchir. Roxana Maracineanu, ministre des Sports, était ce samedi à Lyon pour rencontrer les trois présidents de clubs professionnels : Jean-Michel Aulas (OL), Gaëtan Müller (LDLC ASVEL) et Yann Roubert (LOU Rugby). Dans la même veine que l'idée de concerts assis, les supporters pourraient revenir prochainement dans les stades.

Cette réunion s'est orientée vers des discussions autour d'une expérimentation dans la ville des Lyon, donc les stades. Les lieux rhodanien accueillant du public pourrait faire partie de cette phase d'expérimentation avec plusieurs propositions faites. Pour France 3 Auvergne-Rhône-Alpes, le président Aulas a déclaré que cette rencontre était orientée vers "une organisation tournée vers la recherche expérimentale de ce qu’il faudra mieux connaiîre pour permettre un jour la réouverture des stades des salles de spectacles ou de basket. [...] Ce qu’on a proposé, c’est à l’issue d’un certain nombre de réflexions scientifiques, de voir comment on pourrait anticiper ces réouvertures, demain, après-demain, avec une étude de traçabilité très précise. De comment intervient dans un stade un certain nombre de population qui serait identifiée, qui serait composée de manière extrêmement diversifiée et que l’on puisse suivre par rapport à l’évolution du virus".

L'une des propositions de cette expérimentation serait un suivi des supporters dans l'enceinte du stade avec notamment l'application TousAntiCovid et un QR Code. Cela pourrait permettre d'étudier la propagation du virus (ou non) dans une enceinte qui accueille des personnes différentes, venant de milieux différents. De son côté, le LOU se dit prêt à faire partie de l'expérimentation pour "que le sport se mette au service de la collectivité et envisager différents scénarios possibles pour le retour des spectateurs dans les stades". Aucune jauge n'a été proposée, tout comme une date de début. Les stades pourraient être un terrain d'expérimentation au service de l'ensemble de la population et de la recherche sur la propagation du virus. La santé de la population est au centre de l'expérimentation, et aucun risque ne sera pris avec une jauge trop élevée. Le sport et Lyon pourraient donc être le socle d'un retour vers la culture.

Cependant, Maracineanu prévient au micro de France 3 Auvergne-Rhône-Alpes : "Si ça va bien d’ici un mois et que ça peut reprendre comme cela a déjà repris, on ne passera pas par ces expérimentations pour reprendre. Mais si les difficultés de la crise sanitaire continuent, ces expérimentations auront un sens". Toutes les propositions seront étudiées mardi prochain lors d'une réunion interministérielle à Matignon, comme le précise France 3.