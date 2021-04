PRO D2. Bonne nouvelle, la finale sera diffusée en clair !

La finale du championnat de PRO D2, qui doit déterminer le champion et premier promu en TOP 14, sera diffusée en clair.

Qui de Perpignan ou Vannes prendra la place d'Agen en TOP 14 ? A moins que Biarritz, Colomiers, Oyonnax ou Grenoble ne bousculent la hiérarchie pendant les phases finales à venir, pour s'inviter dans l'élite du rugby français ? Voire Carcassonne ou Nevers, si la fin de la phase régulière de PRO D2 leur réussit ? Pour le moment, difficile d'établir avec certitude le tableau des phases finales à venir.

Mais bonne nouvelle, on connaît les dates, et les horaires des rencontres.

Pro D2 : Montée et maintien, on vous dit tout sur la course finale !Autre bonne nouvelle : la finale du championnat sera diffusée en clair. En marge de son dernier comité directeur, la Ligue l'a officialisé. Ainsi, le samedi 5 juin, la finale (qui aura lieu à Montpellier) sera retransmise à la fois sur Canal+ et sur C8. Coup d'envoi à 17h30.

Pour rappel, le vainqueur de cette finale sera directement promu en TOP 14. Le vainqueur, lui, aura une seconde chance pour monter lors d'un barrage face au 13e de l'élite. C'est la Section Paloise qui occupe actuellement cette place.

