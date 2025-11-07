TOP 14. La compo de Toulon avec Jaminet, Ferté et Nonu pour affronter La Rochelle

Ce match en retard de la troisième journée de Top 14 va se dérouler demain au stade Mayol de Toulon. Voici la composition des locaux pour ce choc.

Match reporté de la 3e journée de Top 14, ce Toulon - La Rochelle va se dérouler samedi 8 novembre à Mayol dans une ambiance toute particulière. Touchées par les absences, en raison des échéances internationales, les deux équipes vont aussi devoir composer avec un lot de blessés non négligeable.

Côté Toulon, il semblerait que la semaine se soit bien déroulée, avec un Ma'a Nonu blanchi par la commission de discipline, et les retours de Charles Ollivon et Gaël Dréan de Marcoussis.

L'homme en forme du RCT : Mathis Ferté

Tantôt à l'aile, tantôt à l'arrière, la recrue estivale du RCT fait bonne figure en Top 14. Pierre Mignoni et son staff semblent lui accorder une grande confiance, car à seulement 21 ans, l'ancien Briviste a pris part à six rencontres avec Toulon pour cinq titularisations. Il est également auteur de trois essais lors des deux derniers matchs de Toulon, avec un doublé à Toulouse.

L'international U20 profite des blessures de Gabin Villière et Rayan Rebbadj pour s'affirmer avec la tunique varoise, il est titulaire face à La Rochelle. Dans la lignée de Mathis Ferté, le jeune Léo Ametlla sera remplaçant au coup d'envoi, tout comme la recrue Giorgi Javakhia qui effectuera ses grands débuts avec le RCT.

Parmi les habitués, Baptiste Serin est bien titulaire aux côtés de Mattéo Garcia à la charnière. La troisième ligne sera composée de Lewis Ludlam, Esteban Abadie et du capitaine Charles Ollivon, Zach Mercer est sur le banc des remplaçants.

L'infirmerie de Toulon avec 7 éléments

En marge de cette rencontre face à La Rochelle, le RCT compte de nombreux absents de taille pour cette 3e journée de championnat. Les deux talonneurs Mickaël Ivaldi et Gianmarco Lucchesi sont indisponibles pour cette rencontre, tout comme Patrick Tuifua et Gabin Villière. Ces quatre joueurs devraient sortir de l'infirmerie d'ici à quelques jours.

A contrario de Marius Domon, opéré de la main ce jeudi et annoncé absent deux mois, tout comme Rayan Rebbadj qui devrait être éloigné des terrains pendant quelques semaines pour une déchirure de l'ischio-jambier.

Enfin, les absences de longues dates : Matthias Halagahu et Antoine Frisch, tous les deux opérés au pied, devraient encore manquer plusieurs mois avec le RCT.