Top 14. XV de France, polo, football… Que fera Gonzalo Quesada la saison prochaine ?

Le Stade Français reçoit le Racing en barrage de Top 14. Le vainqueur rejoindra le Stade Toulousain en demi-finale. Le dernier match de Gonzalo Quesada ?

On ne sait jamais de quoi l’avenir est fait. Et Gonzalo Quesada est le seul à savoir. Le manager du Stade Français va peut-être disputer, cet après-midi, son dernier match à la tête du club parisien. En effet, l’Argentin ne sera pas à la tête des Soldats roses la saison prochaine. Cependant, aucune information concernant son futur club ou projet n’a fuité. Voici des pistes possibles plus ou moins plausibles pour son avenir.

Dans le staff du XV de France

Il va y avoir du mouvement dans le staff du XV de France. Laurent Labit et Karim Ghezzal vont quitter l'encadrement de Fabien Galthié pour justement rejoindre le Stade Français. Alors, est-ce qu’un échange entre le club de la capitale et le XV de France est possible ? En tout cas, Gonzalo Quesada s’était montré très enthousiaste à l’idée de rejoindre Fabien Galthié et les Bleus. Pour rappel, il a déjà connu Marcoussis sous l'ère Lièvremont, en tant que spécialiste du jeu au pied. Alors, est-ce qu’il va échanger sa tunique rose pour le bleu ?

Avec l’Australie ?

Eddie Jones a annoncé cette semaine qu’il devrait quitter l’Australie à l’issue de la Coupe du monde. Gonzalo Quesada a déjà bossé avec le XV de France ou encore l’Argentine, il pourrait découvrir une nouvelle nation. En fin de contrat avec le Stade Français, Gonzalo Quesada souhaite un jour être à la tête d’une sélection nationale. L’occasion rêvée ?

Et s’il retournait au Racing ?

Ce serait totalement improbable et une sacrée surprise. Laurent Travers ne sera plus être l’entraîneur du Racing 92 la saison prochaine. L’actuel président Jacky Lorenzetti souhaite passer la main au manager des ciels et blanc. Même si c’est l’ancien sélectionneur de l’Angleterre, Stuart Lancaster qui va succéder à Laurent Travers, il a besoin d’un bras droit. Qui de mieux que Gonzalo Quesada, lui qui connait parfaitement le Top 14. Cela semble tout de même improbable, mais ne sait-on jamais. Pour rappel, de 2011 à 2013, il était l’entraîneur du Racing…

Un avenir dans le polo ?

Et si Gonzalo Quesada laissait tomber le rugby pour le polo ? En effet, le manager du Stade Français avait accepté en 2021 de devenir le parrain de la Polo Rider Cup qui se déroulait à Chantilly. “C’est un honneur pour moi de devenir ambassadeur de la Polo Rider Cup. J'ai une vraie passion pour le jeu. En tant qu'Argentin, le polo est dans mon ADN”, déclarait-il auprès du Figaro. C’est son père qui lui a transmis cette passion, avant qu’il commence à pratiquer le polo dans son jeune âge.

De retour dans le football ?

L’Argentine est une terre de football. Tout le monde le sait. Trois fois champion du monde, des légendes comme Maradona ou Messi, Gonzalo Quesada s’est d’abord essayé au ballon rond avant de basculer sur le ballon ovale. Avec ses copains, c’était le foot. Il a d’ailleurs disputé des tournois de foot à son adolescence. Ce dernier est un fervent supporter des Indepediente. Un petit club argentin. Ce serait fou de voir le champion de France 2015 changer carrément de sport et revenir dans le foot !