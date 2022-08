Top 14. Vous n'avez jamais vu Toulon dans cette couleur : découvrez ce maillot inédit

Ce vendredi, le RCT a dévoilé son deuxième maillot pour la saison 2022-2023 de Top 14. Une tunique pour le moins originale, en référence à la protection des Mers et des Océans.

Dans un peu plus d'une semaine, le Top 14 reprend ses droits ! L'occasion donc pour les clubs de finir leur préparation (en témoignent les différents matchs amicaux), mais aussi de dévoiler leurs différents maillots pour cette nouvelle saison. Si le RCT avait déjà officialisé il y a peu son nouveau maillot domicile, le mystère restait entier sur sa tunique pour les rencontres à l'extérieur. Un suspens qui a pris fin ce vendredi, avec une annonce officielle faite par le club varois sur son compte Twitter. Et comme certains s'en doutaient, ce nouveau maillot sera totalement inédit, puisqu'il ne sera ni rouge ni noir, mais bien turquoise ! Ce choix a été fait en référence à la protection des Mers et des Océans, cause pour laquelle Toulon a décidé de s'engager.

Le @RCTofficiel s'engage activement en faveur de la 𝐩𝐫𝐨𝐭𝐞𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞𝐬 𝐌𝐞𝐫𝐬 𝐞𝐭 𝐝𝐞𝐬 𝐎𝐜é𝐚𝐧𝐬 🌊🔴⚫️



Découvrez les différents engagements du programme "𝙍𝘾𝙏 𝙈𝙚𝙧𝙨 & 𝙊𝙘é𝙖𝙣𝙨" 👇 — RCT - RC Toulon (@RCTofficiel) August 26, 2022

Top 14. Magnifique pour certains, bof pour les autres, le nouveau maillot de Toulon divise ses supportersCe maillot turquoise représente donc le point d'orgue de l'engagement du club pour la préservation des fonds marins, qui s'accompagne également d'un vaste programme de sensibilisation sur le sujet. Les coéquipiers de Serin pourraient donc porter cette tunique dès la deuxième journée de championnat, lors du leur déplacement à Toulouse.

