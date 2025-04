TOP 14. Vers un retour de l’enfant prodige Baptiste Serin à l’UBB ? Laurent Marti appelle au calme

Le président de l’UBB a logiquement calmé les rumeurs en expliquant qu’avoir Lucu et Serin dans le même effectif était impossible. Et le contrat du Statham de Chaban court jusqu’à en 2027…

En France, au sein des joueurs dont les clubs formateurs rêvent chaque jour d’un retour aux sources de l’enfant du pays, il y a évidemment Camille Lopez et son Mauleon natal. Citons aussi Antoine Dupont, dont le cœur bat entre Castelnau-Magnoac et Auch, où Louis Carbonel, toujours adulé à Toulon.

Mais puisqu’aucun de ces 3 transfuges n’a de chances de se faire en l’état actuel des choses, venons-en au cas Baptiste Serin. Pur produit de la formation bordelo-béglaise, le demi de mêlée de Toulon a laissé une grande trace dans son ancien club. Dont les supporters évoquent souvent le nom. TRANSFERT. 1 match de Nationale et le Top 14 s’arrache déjà ce ''petit Dupont'' de 17 ans

Justement, le sien est revenu en ce début de semaine suite à un article du Midi Olympique, le journal jaune évoquant que l’UBB penserait sérieusement à lui pour renforcer sa charnière d’ici 2026. Pour prendre la suite de Maxime Lucu, capitaine et maillon fort de Bordeaux ? C’est ce qui était évoqué, devant Martin Page-Relo et le jeune Massicois Valentin Hutteau (17 ans), qui devraient être au club l’an prochain.

Incompatibilité

Le truc, c’est d’abord que le RCT compte évidemment sur son maître à jouer Baptiste Serin pour les années à venir. Sous contrat jusqu’en 2026 pour l’heure, nul doute que le club varois voudra prolonger celui qui va fêter ses 31 ans à la fin de la saison.

Surtout, on voyait mal l’intérêt de recruter un garçon de la trempe de Serin pour partager le poste avec Maxime Lucu, aucun des deux n’ayant l’âme d’un numéro 2. D’autant que les 2 éjecteurs sont sensiblement proches au compteur d’années, également (17 mois d’écart seulement).

Record, récital et Maxime Lucu : le Top 14 brille (encore) en Champions Cup

Mais le cœur a-t-il ses raisons que la raison ignore ? De moins en moins, dans ce Top 14. Et c’est tout naturellement que le président Laurent Marti a confirmé ce que l’on pensait, sur les ondes de Sud-Radio, ce lundi.

On a Maxime Lucu ! On ne peut pas avoir Maxime Lucu et Baptiste Serin. […] On n’a pas les moyens financiers et au niveau du salary cap pour avoir deux numéro 9 de ce niveau-là et surtout du même âge.

Malgré l’attachement mutuel entre les 2 parties, il semble donc très peu probable de voir Baptiste Serin à l’UBB prochainement. Et après 2027, à l’issue du contrat de Maxime Lucu ? C’est, à ce jour, probablement la seule option envisageable. Mais Baptiste Serin, qui aura alors 33 ans, ne sera plus une option pérenne pour un club aussi ambitieux et long-termiste que l’UBB…