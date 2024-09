TOP 14. Vers un match ''jambon haricot'' entre Toulouse et Bordeaux ?

Interrogé en conférence de presse au sujet de la rencontre avenir entre Toulouse et l'UBB, Clément Poitrenaud aborde ce match avec sérénité tout en sachant la qualité des Bordelais.

Quel type de match allons-nous voir ?

Amateurs de Top 14 et de beau jeu, ce dimanche à 21h05, la pelouse d'Ernest-Wallon sera le théâtre de l'une des plus belles affiches de notre championnat entre le Stade Toulousain et Bordeaux. Évidement, nous nous attendions à de belles envolées, entre deux équipes qui produisent un jeu alléchant.

Leader et invaincu cette saison, le Stade Toulousain est une fois de plus favori. La ville rose n'a plus été conquise depuis le 11 février 2022 face au Stade Français (28-29), et les hommes d'Ugo Mola compte bien faire perdurer cette série.

Néanmoins, les Bordelais ont de sérieux atouts à faire valoir, dont la fusée Bielle-Biarrey à l'aile qui reste sur un triplé lors de la victoire face au Stade Français. Pour Clément Poitrenaud, la rencontre n'est pas assurée d'être portée vers l'attaque :

"Chaque rencontre détient sa vérité. Tout le monde s’attend à un match spectaculaire parce que ce sont deux équipes qui ont tendance à produire du jeu. Maintenant, il va il y avoir du combat dans toutes les lignes. Après, est-ce qu’une défense prendra le pas sur une des attaques ou alors on va se lancer dans un match "jambon haricot" et ça va attaquer de partout ? Je n’en suis pas certain. On a tous envie d’un joli rugby, mais chaque match a sa propre vérité." (Midi Olympique)

Ce dernier s'est également exprimé sur sa vision de la ligne de trois-quarts de l'UBB, qui est souvent surnommé "Les Galactiques" en raison de la qualité des joueurs présents : "Pour moi les "Galactiques" ce sont ceux qui gagnent les matchs qui comptent."(Midi Olympique)

Et la finale dans tout ça ?

Forcément, nous avons tous en tête la dernière finale du Top 14, qui s'était soldé par une large victoire du Stade Toulousain, 59 à 3, du jamais vu dans l'histoire du championnat. Depuis, les deux clubs ne se sont pas recroisés, et les retrouvailles s'annoncent passionnantes.

Cependant, Clément Poitrenaud a tenu à tempérer tout cela, car visiblement à Toulouse, ce match ne sera pas identique à la finale. Il s'explique :

"Ce qui est sûr, c’est que de notre côté, on ne parle plus de ce match depuis un bon moment. Les seuls qui en parlent, ce sont les médias et peut-être un peu les Bordelais. On est concentré sur nos nouveaux objectifs et notre nouvelle saison. Évidemment qu’ils voudront montrer un autre visage."

"Un score aussi lourd dans un match de phase finale ne reflète évidemment pas la qualité de leur saison et de leurs joueurs. Au vu de leur début de championnat qui est de qualité, on s’attend à un match difficile."(Midi Olympique)

