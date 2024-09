RUGBY. Démissionner ? Florian Grill y a pensé sérieusement

Président de la Fédération Française de Rugby depuis plus d'un an, Florian Grill a vécu un été cauchemardesque. Entre dérives et drame, ce dernier a avoué penser à arrêter.

Un mandat catastrophique En juin 2023, Florian Grill avait été nommé à la tête de la Fédération Française de Rugby, mais à ce moment-là, le chef d'entreprise était loin d'imaginer qu'il allait vivre l'un des pires mandats de l'histoire du rugby français. L'homme de 58 ans n'a pas été au repos cet été, et a traversé plusieurs épisodes marquants et même choquants. D'abord, il a dû faire face au scandale lié à la vidéo publiée par Melvyn Jaminet, après le premier test-match du XV de France en Argentine, sans savoir qu'il n'était pas au bout de ses peines. Quelques jours plus tard, c'était au tour de l'affaire Auradou-Jegou de faire surface, et une fois de plus, le président de la FFR a été pointé du doigt pour la flexibilité de la gestion des joueurs en équipe de France. Enfin, l'épisode le plus triste et malheureux est la disparition de Medhi Narjissi, en mer en Afrique du Sud, lors de la tournée de l'équipe de France des moins de 18 ans. Pour rappel, le jeune homme de 17 ans a été emporté par une vague dans l'océan. Toutefois, Grill s'est représenté pour être élu une seconde fois, mais a tout de même avoué à L'ÉQUIPE qu'il avait songé à ne pas le faire : "L'été a été particulièrement violent pour les familles. Oui, au moment de la disparition de Medhi, je me suis posé la question de la démission." Ce dernier a tout de même choisi de continuer à exercer ses fonctions, malgré les nombreuses critiques de la part de Jalil Narjissi à son encontre. Le papa du jeune Medhi a accusé la FFR d'un manque criant d'accompagnement, après la disparition de son fils. Florian Grill s'est exprimé à ce sujet : Ce n'était pas une erreur de ne pas être allé tout de suite au Cap, se défend Florian Grill. Il fallait que je gère la cellule de crise pour rapatrier les trente gamins." Il ajoute : "Après avoir annoncé le drame à Jalil, dans nos échanges, j'ai vraiment senti qu'il ne voulait pas me voir, que j'incarnais le mal absolu parce que je lui avais annoncé la disparition de son fils. Je me suis trompé, je m'en suis excusé." Le président de la FFR a également assuré que les recherches en Afrique du Sud continuaient, avant de partager l'impuissance des parents : "Si ça m'était arrivé, j'en voudrais à la Terre entière."