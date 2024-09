RUGBY. 211 matchs de Top 14 et de Pro D2, il sort de sa retraite et reprend en Nationale 2

Les amoureux de rugby ont toujours du mal à raccrocher les crampons. Avec plus de 200 matchs professionnels, ce joueur d'un seul club devrait reprendre du plaisir en Nationale 2 cette saison.

Mathieu Lamoulie proche de Fleurance

Son nom vous dit sûrement quelque chose, et c'est normal ! Depuis 2010, Mathieu Lamoulie performe aux quatre coins de la France, sur les pelouses de Pro D2 et de Top 14, avec son club de cœur, le SU Agen.

Natif de Marmande, ce dernier a connu des hauts et des bas avec Agen. La saison cauchemardesque de 2021 en Top 14, mais également le titre de Pro D2 en 2015 et 2017. Surtout, au travers des années, Lamoulie a été un élément moteur du club et un titulaire indiscutable de nombreuses saisons, cumulant pas moins de 211 matchs.

Joueur très polyvalent, c'est à l'arrière qu'il a construit la majeure partie de sa carrière, bien qu'il ait aussi dépanné à l'ouverture ou même au centre, que ce soit en première ou deuxième lame. Il a même pris le but lors de plusieurs rencontres.

Mais à 34 printemps et après 14 ans de carrière, ce dernier a décidé de raccrocher les crampons l'année dernière, après douze rencontres disputées, pour 12 titularisations. Forcément, à la suite d'un été à souffler, la reprise des différents championnats a semblé raviver la flamme et la passion qui étaient en lui, et ce dernier devrait se lancer un dernier défi.

Avec son ami et ancien manager de Fleurance durant les cinq dernières saisons, Nicolas Dupouy, Mathieu Lamoulie a pris part à une séance d'entraînement avec le groupe fleurantin. Les deux copains, qui s'étaient promis de finir leur carrière ensemble, seraient sur le point de rechausser sérieusement les crampons, dans la quatrième division du rugby français.

Pour Dupouy, qui n'a plus joué depuis plusieurs saisons, rien n'est encore certain et l'ancien manager gersois s'entraîne avec humilité aux côtés de ses anciens joueurs. Lamoulie pourrait ainsi être tenté de prendre sa licence, bien que ce dernier ait avoué à nos confrères de La Dépêche que "rien n'était encore fait."

En cas de signature de ce dernier, Fleurance réaliserait une belle opération avec un joueur d'expérience qui pourrait devenir rapidement un leader. En plus de cela, l'effectif des Gersois a été bousculé durant la période estivale.

Reste désormais à surveiller les feuilles de match de l'AFS qui se déplace à Marmande ce week-end, avant de recevoir Auch pour le derby du Gers qui s'annonce bouillant, comme chaque année.

