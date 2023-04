TOP 14. Une semaine avant le Leinster, Toulouse doit-il faire tourner pour le ''Classico'' ?

Même ceux qui ne suivent que le Tournoi des 6 Nations chaque année savent que les Irlandais jouissent d’un système radicalement différent de celui de l’Hexagone. Et peuvent se douter qu’à l’heure où on se parle, donc, la "seconde" partie du squad du Leinster est actuellement à Pretoria et s’apprête à défier les Bulls , tandis que le groupe "premium" composé des Van der Flier, Lowe, Ringrose, Ryan, Furlong, Porter, Doris où Keenan est tranquillement dans l’Eire en train de souffler et de répéter ses gammes…

De fait, pour récupérer totalement et arriver à états de forme presque égaux samedi prochain à Dublin, Toulouse doit-il faire tourner et mettre au repos tous ses internationaux ce week-end ? C’est une éventualité rendue d’autant plus possible grâce à la profondeur du vivier stadiste et son avance au classement (13 pts sur Paris, 3ème). Même si les multiples blessures qui plombent l’effectif actuellement (Jelonch, Tolofua, Youyoutte, Marchand, Guitoune…) rendent la tâche un peu plus complexe. Reste qu’en préservant une dizaine de potentiels titulaires en Irlande la semaine suivante, Ugo Mola pourrait tout de même aligner une équipe compétitive dans l’ensemble, d’autant que certains Espoirs comme Mallez, Vergé ou Costes ont montré de belles choses cette saison. Et que les Elstadt, Jaminet, Neti ou Graou seraient là pour les encadrer. C’est désormais au staff toulousain de trancher…