Champions Cup. Toulouse doit-il imiter la stratégie du Leinster avant le choc en demi-finale ?

Ce week-end, le Top 14 refait son apparition après deux semaines de compétition européenne. Pour préparer la demi-finale, le Leinster fait tourner ses cadres, le Stade Toulousain va-t-il en faire autant ?

Les rencontres de Champions Cup sont toujours des matchs avec une forte intensité. Les deux journées de transition en championnat permettent aux équipes encore en course de souffler. Avant d'affronter le Stade Toulousain le 29 avril prochain en demi-finale de la Champions Cup, le Leinster se déplace par deux fois en Afrique du Sud dans le cadre du United Rugby Championship (URC). Ils joueront chez les Lions le 15 avril et chez les Bulls le 22 avril.

Cependant, l'entraineur, Leo Cullen a décidé de faire tourner son effectif pour ces deux déplacements. Aucun des joueurs ayant entamé le quart de finale de Champions Cup face à Leicester n'est présent. C'est avec un groupe plus jeune et sans Josh Van der Flier, Caelan Doris, Hugo Keenan, James Ryan, Tadgh Furlong, James Lowe, Jamison Gibson-Park, Dan Sheehan et Garry Ringrose que les Irlandais iront défier les franchises sud-africaines. CHAMPIONS CUP. Incroyable mais vrai, le Leinster joue 70% de ses matchs de phase finale à domicile

Même stratégie pour Mola ?

Premier de l'URC avec 13 points d'avance sur les Stormers, deuxième, le Leinster peut se permettre deux potentielles défaites.

C'est un peu plus délicat pour Toulouse qui ne compte que 6 points d'avance sur son dauphin rochelais. Surtout que les deux rencontres avant le choc irlandais, le 29 avril, ne sont pas de tout repos. Mola et ses hommes reçoivent Lyon (4ᵉ) lors de la 22ᵉ journée, le 13 avril. La semaine d'après, ils enchaînent avec un déplacement à Paris, actuellement 3ᵉ. RUGBY. CHAMPIONS CUP. Quelle stratégie pour le Stade Toulousain pour battre le Leinster ?

Après le quart de finale face au Sharks (54-20), le capitaine, Antoine Dupont, s'explique au micro de France 2 sur la rotation des joueurs et n'attend plus que la demi-finale : "On va avoir deux matchs de championnat où on va pouvoir faire tourner l'effectif avec des joueurs de très grandes qualités qui n'était pas là sur le terrain aujourd'hui donc j'espère que l'on sera dans les meilleures conditions pour aller à Dublin et essayer de gagner cette demi-finale."