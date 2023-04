Vos Matchs de Rugby Paris/Toulouse et France/Pays de Galles à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Retrouvez le programme télé de la semaine avec la 23e journée de Top 14 et le match de rugby entre Paris et le Stade Toulousain sans oublier le 6 Nations féminin.

Avant de basculer sur les demi-finales de Champions Cup, le Stade Toulousain et le Stade Rochelais affronteront respectivement le Stade Français et Clermont. Si les Maritimes reçoivent, les Toulousains se déplaceront. Il pourrait donc y avoir du turnover. Mais d'autres formations de Top 14 n'auront pas le loisir de laisser leurs cadres au repos. Certaines jouent leur place dans l'élite tandis que d'autres espèrent encore se qualifier pour la phase finale. Ce sera le cas de Bordeaux, Bayonne et même Montpellier même si la tâche se complique. Le champion en titre ira d'ailleurs défier les Basques samedi. Une rencontre avec de gros enjeux tandis que les Bordelais reçoivent un adversaire direct, le LOU. N'oubliez pas la 4e journée du 6 Nations féminin. Le XV de France recevra le Pays de Galles. Les Bleues restent sur un très gros match face à l'Écosse (55 à 0) et sont en course pour le Grand Chelem. Contrairement aux hommes de Galthié, elles affronteront l'Angleterre, favorite, lors de la dernière journée de compétition.

6 Nations 2023 féminin - 4e journée :

Samedi 22 avril

Irlande vs Angleterre à 15h15 sur France TV Sport

Ecosse vs Italie à 17h45 sur France TV Sport

Dimanche 23 avril