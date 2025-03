TOP 14. Une blessure, une bagarre et des doutes : ce que l’on sait sur l’affaire Zegueur

Selon la version officielle du club, Sacha Zegueur est blessé depuis la rencontre face à Clermont. Le journal Sud Ouest a une explication bien différente. Qui croire ?

Depuis la victoire de la Section Paloise contre Clermont (20-14) le 25 janvier dernier, Sacha Zegueur n’a plus rejoué. Officiellement blessé au pouce et opéré, le troisième ligne palois est toujours en convalescence. Mais autour de cette absence prolongée plane un sérieux flou. Selon "Sud Ouest", le joueur aurait été impliqué dans une bagarre en boîte de nuit le soir du match, et c’est lors de cet affrontement qu’il se serait blessé. Une version que son club réfute.

Une rixe en boîte de nuit ?

L’affaire aurait eu lieu au "Durango", une discothèque paloise bien connue des noctambules locaux. Toujours selon Sud Ouest, l’altercation aurait commencé dans le fumoir avant de dégénérer à l’extérieur. Zegueur aurait reçu un coup violent avant de chuter au sol. Un incident impliquant un ancien joueur amateur, talonneur trentenaire originaire de Lescar.

Si les faits semblent avérés, aucune plainte n’a été déposée, et la Section Paloise s’est montrée prudente en réaction aux révélations.

"La blessure a été signalée dès la fin de la partie contre Clermont."

Le club béarnais affirme donc que Zegueur s’est blessé lors du match, où il était remplaçant. La version officielle reste celle-ci, et la Section considère que l’affaire relève de la sphère privée et a été traitée en interne.

Une absence qui pèse sur Pau

Que la blessure soit liée ou non à cette soirée, Zegueur manque cruellement à la Section Paloise. Avec une infirmerie bien remplie et des absences de longue durée comme celle de Reece Hewat, contrôlé positif à la cocaïne en novembre, les solutions manquent en troisième ligne.

Arrivé à Pau en 2022, Zegueur s’est imposé comme un cadre. Double champion du monde U20 (2018, 2019) avec les Bleuets, il a déjà été convoqué à Marcoussis par Fabien Galthié mais n’a pas encore connu sa première sélection avec les Bleus. Un cap qui semblait à portée avant cette blessure qui, qu’elle soit accidentelle ou extra-sportive, ralentit sérieusement sa progression.

Quelle suite pour Zegueur ?

Le joueur n’a pas réagi publiquement à cette histoire, et son retour à la compétition n’est toujours pas fixé. Son absence prolongée pourrait-elle cacher d’autres tensions en interne ? Pau a clôturé l’affaire en minimisant l’incident, mais cette rumeur ne fait que s’ajouter aux nombreuses turbulences qui ont marqué la saison du club.

Zegueur devra faire ses preuves sur le terrain pour relancer sa dynamique et ne pas voir son avenir à haut niveau se compliquer. En attendant, Sébastien Piqueronies devra bricoler, comme trop souvent cette saison.