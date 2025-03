TOP 14. 6 équipes pour 3 places, qui va craquer dans la course aux phases finales ?

Après le sacre des Bleus, il est temps de retrouver le Top 14. L'occasion de faire le point sur les forces en présences, alors que le sprint final est lancé.

Après une pause liée au Tournoi des Six Nations, le Top 14 reprend ses droits avec un sprint final qui s’annonce haletant. Alors que Toulouse, Bordeaux et Toulon semblent bien partis pour se disputer les deux billets directs en demi-finales, la lutte pour les trois dernières places qualificatives promet d’être féroce.

Bayonne en position forte, mais sous pression

Actuel quatrième avec 47 points, l’Aviron Bayonnais est solidement installé dans le Top 6, mais sa marge reste fine. Invaincus à Jean-Dauger, les Basques devront maintenir leur forteresse imprenable pour résister à la meute de poursuivants. Leur principal défi sera d’aller chercher des points loin de leurs bases, où ils n’ont remporté que deux matchs cette saison.

Derrière, le danger est partout : Castres (42 pts), Lyon (40 pts), Clermont (39 pts), Montpellier (38 pts), La Rochelle (38 pts) et Pau (38 pts) sont tous en embuscade, prêts à bondir sur la moindre opportunité.

Lyon et Castres avec une dynamique positive

Le LOU et le CO arrivent lancés sur cette dernière ligne droite. Depuis le début de l’année civile, les Lyonnais ont signé des performances de haute volée (victoire à Bordeaux, carton contre La Rochelle, succès sur Toulon). L’effet Karim Ghezal a été immédiat et le LOU pourrait bien être l’équipe surprise de cette fin de saison.

Même constat pour Castres, qui a pris 15 points sur les cinq dernières journées. Les Tarnais se sont remis dans le droit chemin après une première partie de saison inconstante et s’appuient sur un jeu simple mais terriblement efficace. Le déplacement à La Rochelle ce week-end pourrait leur permettre de frapper un grand coup.

La Rochelle et Clermont en souffrance, Montpellier et Pau en outsiders

En revanche, La Rochelle et Clermont semblent en difficulté. Les Maritimes n’ont gagné que deux de leurs neuf derniers matchs et doivent impérativement réagir pour éviter une désillusion. Le retour des internationaux comme Alldritt et Atonio pourrait être un électrochoc, mais le manque de confiance est criant.

Même constat du côté de l’ASM, qui n’a remporté qu’un seul de ses sept derniers matchs. Le club auvergnat doit impérativement redresser la barre, mais son calendrier favorable avec cinq réceptions sur les huit dernières journées pourrait lui permettre de se relancer.

Quant à Montpellier et Pau, les deux équipes ne sont pas encore larguées. Le MHR, malgré une saison en dents de scie, a prouvé qu’il pouvait voyager et dispose d’un effectif capable de faire la différence. Pau, de son côté, revient fort avec trois victoires en quatre matchs et peut encore rêver.

Un sprint final complètement fou

Avec six équipes qui se tiennent en neuf points, les trois derniers tickets pour la phase finale se joueront sur des détails. La dynamique, la gestion des blessés et la capacité à gagner les matchs à enjeu feront la différence.

Les confrontations directes vont également peser lourd. Les prochaines journées seront importantes, et aucune équipe n’a le droit à l’erreur. La course au Top 6 est lancée et promet un final explosif.