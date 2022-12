TOP 14. Un joueur de l'Aviron Bayonnais entendu par la police pour ''violences''

Un pilier droit bayonnais aurait dégénéré lors d'une soirée au Pays Basque début décembre. Une jeune femme a porté plainte contre lui.

Voilà une affaire dont l’Aviron Bayonnais, le championnat de France et plus largement le monde du rugby se serait bien passée. Comme rapporté par Sud-Ouest, alcoolisé, le pilier droit bayonnais Pascal Cotet (29 ans, 1m84 pour 128kg) aurait complètement déraillé lors d’une soirée au pays basque récemment. Avec, en somme, un coup porté au visage d’une jeune femme, des insultes racistes et un comportement plus que déplacé. Il aurait également uriné au milieu de la piste de danse durant la soirée.

Lors de cette virée en boîte de nuit début décembre, il aurait insulté la jeune femme de sacrés noms d’oiseaux, jouant aussi bien du répertoire raciste que celui de la misogynie. Acculée, la plaignante de 25 ans aurait osé répondre par les mots au colosse de l'Aviron. Ce à quoi, il aurait lui répliqué par " une tarte ou un coup de poing, je ne sais pas, mais c'était suffisant pour la coucher", raconte une amie de la victime à Sud-Ouest. Au sol, Pascal Cotet l’aurait alors saisie par les cheveux, avant que ses amis n’interviennent et que les différents protagonistes ne finissent par emprunter des chemins différents. une tarte ou un coup de poing, je ne sais pas, mais c'était suffisant pour la coucher",