RUGBY. ''J'ai perdu pied et je ne me l’explique pas'', Antoine Battut (Bayonne) s'excuse

L'entraîneur de Bayonne Antoine Battut est accusé d'avoir frappé un infirmier. Il s'est excusé via les réseaux sociaux. Il sera jugé en février prochain.

RUGBY. Bayonne. Antoine Battut et Cyril Gomes convoqués devant la justice pour ''violences aggravées''Pour la première fois depuis la révélation des faits, Antoine Battut s'exprimé sous la forme d'aveux publiés sur Twitter. "Le 23 août dernier, pour la première fois de ma vie, j’ai perdu pied et je ne me l’explique pas. J’ai déçu. Je souhaite présenter mes excuses à toutes et à tous. Bien entendu, j’ai des remords et des regrets à l’égard d’un personnel soignant qui est là pour nous aider, comme je l’ai personnellement éprouvé par le passé. Ne doutez pas de ma sincérité. À très vite, je nous le souhaite." L'entraîneur de Bayonne est accusé d'avoir frappé un infirmier mardi matin à Biarritz. Il aurait été en état d'ébriété. Placé en garde à vue, à l'instar de Cyril Gomes, Battut a été Libéré sous contrôle judiciaire. Il sera jugé le 23 février pour « violences en réunion sur personnes chargées de mission de service public ». Pour l'heure, l'Aviron bayonnais n'a pas communiqué sur le sujet depuis son message initial.