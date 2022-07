TOP 14. Un deuxième ligne international quitte le RCT avec effet immédiat !

Choix surprenant pour Quinn Roux que de quitter Toulon pour s'engager en tant que joker médical ailleurs, alors qu'il lui restait un an de contrat.

Au vrai, on pensait qu'il serait LE bon coup du recrutement du RCT l'an passé. Finalement et sans être le pire non plus, il a fini parmi les flops de la saison varoise, avec seulement 9 titularisations, et surtout aucune qui n'a laissé un goût vraiment marquant. Pourtant Quinn Roux est une poutre (1m98 pour 122kg) 16 fois capée avec l'Irlande, mais que voulez-vous, au milieu d'une saison parfois déconcertante de Toulon, ça ne l'a pas fait.

C'est ainsi que d'un accord commun, le club varois a décidé de laissé partir l'ancien joueur du Connacht pour qu'il aille vaquer à de nouvelles opportunités. Malgré une dernière année de contrat sur la Rade, le natif d'Afrique du Sud va donc retourner au Royaume-Uni puisqu'il s'est engagé avec le club de Bath, en Angleterre, en qualité de joker médical de Charlie Ewels. Un 4ème départ au poste de deuxième ligne pour le RCT, donc, lui qui n'a recruté que deux joueurs à ce poste, en les personnes de Sitaleki Timani et Matthieu Tanguy.