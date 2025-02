TOP 14. Un choix assumé : pour cette poutre du Stade Toulousain, le retour au bercail sera inévitable

À 34 ans, Richie Arnold se pose des questions sur son avenir. Toujours en forme, il ne veut pas arrêter mais sait qu’après le rugby, c’est l’Australie qui l’attend. Quel sera son dernier défi ?

Un avenir incertain, mais une envie de continuer

Richie Arnold arrive en fin de contrat avec le Stade Toulousain, et l’avenir du solide deuxième ligne australien reste en suspens. À 34 ans, le colosse toulousain n’envisage pourtant pas encore d’accrocher les crampons.

"Je ne vais pas prendre ma retraite, je veux continuer le rugby", confie-t-il avec détermination pour La Dépêche. Mais où ? La question reste entière. "C'est une discussion que je dois avoir avec ma famille."

Une discussion qui pourrait être impactée par une éventuelle prolongation avec le champion de France et d'Europe. Laquelle n'est pour l'heure pas à l'ordre du jour. L'Australien avait prolongé en janvier 2022 jusqu'à l'issue de la saison 2024/2025.

Toujours la flamme, toujours l’envie

Malgré les années et l’usure d’un poste exigeant, Arnold se sent toujours dans le coup : "Attention, je suis vieux mais je ne me sens pas vieux !" Avec plusieurs mois d’arrêt qui lui ont permis de se régénérer, l’Australien se dit prêt à tout donner lors des prochaines échéances. "Je veux faire de grosses performances pour l’équipe et j’espère commencer dès ce week-end avec un gros match contre Clermont."

Si Arnold a trouvé un véritable foyer en Haute-Garonne, avec deux de ses enfants nés à Toulouse, il sait que l'heure du retour en Australie finira par sonner. "J'aime Toulouse, mais ce serait égoïste de ma part si je disais que je voulais rester en France après le rugby."

Toulouse dans le cœur, mais un retour en Australie inévitable

Après des années de sacrifices, notamment pour sa femme et ses enfants, l’international australien sait que sa famille passera avant tout. "Ils n’ont jamais vécu en Australie, il est temps pour eux de découvrir leurs racines."

Donc quand je prendrai ma retraite ce sera le moment de rentrer.

Avec un dernier défi à relever sous le maillot rouge et noir, Arnold compte bien tout donner pour finir en beauté. Fidèle à lui-même, le deuxième ligne n’est pas du genre à s’économiser.

Si la fin de l'histoire avec Toulouse approche, elle pourrait bien se conclure par un ultime coup d'éclat sur la pelouse d'Ernest-Wallon. Reste à savoir si les prochaines semaines lui ouvriront une nouvelle porte dans l'hémisphère nord… ou si le grand retour au bercail est pour bientôt.