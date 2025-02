TOP 14. Les leaders Toulouse et Bordeaux s'inclinent, l'exploit pour Vannes, nos pronos de la 16e journée

Ce week-end de Top 14 s’annonce électrique avec des affiches qui risquent de bousculer le classement, voici nos pronostics pour chaque rencontre.

Une rivalité naissante due à la guerre que se font les dirigeants en coulisses. Mais ce week-end, c’est sur le terrain que ça se passe. Bayonne devra maintenir son invincibilité à domicile malgré l’absence du très convoité Tevita Tatafu. Quatrièmes au classement, les Basques ont l’occasion de consolider leur place dans le top 6 et reprendre quelques points à leurs adversaires. Sans les internationaux et avec une floppée de blessés, l’UBB ne parait pas armée pour rivaliser à Jean Dauger. Victoire bonifiée des Bayonnais.

Le Stade Français n’a plus gagné depuis le 21 décembre en championnat. Les Parisiens traversent une période très compliquée et la défaite à Vannes lors de la dernière journée leur a mis un peu plus la tête sous l’eau. La réception de Pau, qui les devance de cinq points au classement, est déterminante pour lancer une nouvelle dynamique. Paris doit réagir pour ne pas s’écrouler. La Section compte des absents de marque : Hewatt, Gorgadze, Despérès, Kpoku… Avantage aux locaux même si ce match s’annonce très disputé, il devrait se jouer dans les derniers instants.

L’un des chocs de cette journée. Malgré la place qu’occupent ces deux équipes dans le paysage du rugby français ces dernières années, cette saison 2024/2025 est compliquée jusque-là. La Rochelle pointe à la 6ᵉ place quand le LOU n’est que 9ᵉ. Les Maritimes ont un nombre de blessés incalculable et Ronan O’Gara risque d’être contraint de bricoler un peu à certains postes, notamment en troisième ligne (Botia, Dillane, Cancoriet, Alldritt, Jegou et Boudehent indisponibles). À domicile, le LOU devra faire le travail pour se rapprocher du top 6.

Racing 92 – Vannes

Après avoir battu le Stade Français lors de la dernière journée, les Vannetais enchainent avec ce déplacement en Ile-de-France. L’enjeu est similaire puisque les Ciel et Blanc sont désormais 12ᵉ à seulement six points d’avance. Un résultat positif à l’extérieur relancerait complètement la saison du RCV. Les tauliers Farrell et Fickou seront absents, Le Garrec est retenu avec les Bleus, tout est possible. Ce sera le premier match de Patrice Collazo sur le banc du Racing, il lui faudra sûrement un peu de temps pour prendre ses marques. Soyons fous, victoire des Vannetais pour relancer totalement la course pour le maintien !

Le Castres Olympique pourrait faire le choix de se déplacer à Perpignan avec une équipe hybride, pour préparer au mieux la réception du LOU la semaine prochaine. En face, l’USAP est en grande difficulté, notamment au poste d’ouvreur. Antoine Aucagne et Jake McIntyre sont tous les deux blessés. Seul Tommaso Allan, en plein Six Nations, pourra être aligné à ce poste. Les Catalans espèrent enchainer à domicile après leur succès (dans la douleur) face à Bayonne. Ils sont sur une espèce de « faux rythme » cette saison et peinent à enclencher une vraie dynamique, en partie à cause des blessures de joueurs importants. À la lutte avec Pau et Lyon dans le ventre mou, ils pourraient se faire surprendre par le CO devant leur public.

Un match particulier entre deux équipes en pleine bourre. Particulier, parce qu’il se jouera à Béziers, la pelouse du GGL Stadium étant trop abimée pour recevoir un match de rugby. Particulier également, car le MHR fond sur le top 6 (deux points derrière La Rochelle). Les Cistes se retrouvent dans une position qu’ils n’ont plus connue depuis près de trois saisons. Ce match pourrait aussi marquer les grands débuts d’Hugo Reus sous ses nouvelles couleurs. Mais le RCT voudra venir gâcher la fête et éloigner un concurrent direct à la qualification. À voir si les internationaux White, Garbisi et Lucchesi sont alignés, ils pourraient fortement impacter les chances de victoire des Varois. Avantage MHR malgré le quasi-terrain neutre, bonus pour Toulon.

Clermont – Stade Toulousain

À domicile, l’ASM compte autant de points que le Stade Toulousain avec une seule défaite. C’est dire la performance des hommes de Christophe Urios depuis le début de saison. Toulouse se déplace sans ses internationaux certes, mais profitera des retours de blessure de Jelonch et Flament, entre autres. Chocobares, Cramont et Castro-Ferreira reviennent, eux aussi, à la compétition au meilleur des moments. Très peu touchée par les matchs internationaux, l’ASM doit profiter des retours de Moala, Sowakula, Lanen et Tixeront. Ce match s’annonce palpitant entre deux équipes très proches. Avantage aux pensionnaires du Michelin, point de bonus au minimum pour les visiteurs.

