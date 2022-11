TOP 14. Tuisova, Habosi... Non mais c'est quoi ce recrutement exubérant du Racing 92 ?

Vous l'attendiez, voici le retour du fameux "non mais c'est quoi ?", cette fois autour du recrutement du Racing, qui ne se refuse rien, visiblement.

Supporters du Racing, vous souhaitiez que vos ailes aient encore plus de relief en 2023 ? Vous vouliez encore plus qu'Imhoff ou Wade dans vos couloirs, eux qui ne seront probablement plus là la saison prochaine ? Pas de soucis, Jacky Lorenzetti est là pour exaucer tous vos souhaits. Après quelques critiques sur le salary cap de certains de ses concurrents, le président du club francilien semble avoir le chéquier plus chaud que jamais et ne rien s'interdire, en ce moment. Biyi Alo a signé en tant que joueur supplémentaire, les plus grands noms de la planète sont pistés à pratiquement tous les postes et l'ancien sélectionneur anglais Stuart Lancaster viendra diriger tout ce beau monde d'une main de fer. En attendant une nouvelle référence mondiale au poste de demi d'ouverture.

Surtout, alors que novembre n'a pas encore pointé le bout de son nez, il est déjà acquis que la formation des Hauts-de-Seine accueillera - a minima - 5 nouveaux garçons la saison prochaine. Bien sûr Thomas Laclayat, le très courtisé pilier droit d'Oyonnax, et Jordan Joseph, qui fera son retour de prêt après avoir engrangé une fantastique expérience à Pau. Mais surtout, après Kamikamica et Narisia lors de la dernière intersaison, une nouvelle vague fidjienne est prête à déferler sur Nanterre : ce lundi, le Racing vient d'officialiser la venue du taureau Josua Tuisova (1m81 pour 113kg) pour 3 saisons. Convoité par de nombreux clubs hexagonaux, le centre ou ailier du LOU viendra compenser notamment l'arrêt de carrière de Virimi Vakatawa, et plus si affinités. Lui qui, à seulement 28 ans, comptabilise déjà 55 essais en Top 14.

Mais ce n'est pas tout ! Si vous êtes attentifs à l'actualité de l'entité ciel et blanche, vous savez que nous vous l'annoncions en début de papier, d'autres renforts vont arriver sur les extérieurs franciliens, histoire de lui assurer d'avoir régulièrement une voie dédiée sur le périph'. En l'occurrence, le sérial marqueur de Mont-de-Marsan Wame Naituvi, débarquera bien l'été prochain au Plessis-Robinson après un imbroglio la saison dernière. Tandis que la dernière trouvaille du Super Rugby Vinaya Habosi, jouera également à partir de 2023/2024 du côté de la Paris La Défense Arena. Qui devrait plus que jamais ressembler à une immense salle de spectacle...