TOP 14. ''Tu ramasses avec leur équipe 1, 2 ou 3'' : Montpellier prêt pour l'ouragan toulousain ?

''Si on les regarde jouer…'' Anthony Bouthier sait que Montpellier devra être à 100% pour rivaliser avec Toulouse. Paillaugue, lui, rappelle qu’avec les Rouge et Noir, la moindre erreur se paie cash.

Montpellier s’apprête à relever un énorme défi ce samedi face au Stade Toulousain dans le cadre de la 15e journée de Top 14. Après avoir passé 80 points à Leicester en Champions Cup, les Rouge et Noir sont en pleine confiance. De quoi inquiéter Anthony Bouthier, l’arrière du MHR, qui mesure l’ampleur de la tâche à Ernest-Wallon.

"Si on les regarde jouer..."

Conscient du niveau stratosphérique des Toulousains, Bouthier ne se voile pas la face via RMC : "80 points, ça fait peur. Mais on n’a pas le choix de toute façon. Dès la fin de leur match contre Leicester, on a mis le réveil pour exister là-bas."

Le message est clair : pas question de subir. L’arrière montpelliérain insiste sur l’envie de montrer un autre visage face aux champions de France en titre. "Si on les regarde jouer… C’est bien quand on est sur le canapé, mais quand on est devant eux, ce n’est pas la même chose."

Toulouse, une machine bien huilée

De son côté, Benoît Paillaugue, entraîneur de l’attaque du MHR, ne cache pas son respect pour l’ogre toulousain. "On les connaît par cœur, mais ils nous étonneront toujours. C'est la meilleure équipe du monde."

L’ancien demi de mêlée sait que la moindre erreur se paiera cash : "Si tu tournes la tête, ça peut aller très, très vite. Si tu n’es pas en alerte contre eux, tu ramasses, c’est simple."

Un défi immense pour Montpellier

Face à un Stade Toulousain en grande forme, même avec quelques absents de marque comme Antoine Dupont, Ramos ou encore Cros, Montpellier devra afficher une concentration de tous les instants.

Paillaugue prévient : "Tu ramasses avec leur équipe 1, 2 ou 3. C'est Toulouse quoi." Une façon de rappeler que peu importe les joueurs alignés, la philosophie toulousaine reste la même.

Samedi, les Cistes devront donc se montrer à la hauteur s’ils veulent exister face à une équipe qui ne fait aucun cadeau, surtout dans son antre d’Ernest-Wallon.