Top 14 - Trois matchs en 9 jours, l'impossible calendrier du CAB

Les nombreux reports en Top 14 en raison des cas de Covid sont un véritable casse-tête pour la Ligue. L'instance fait au mieux pour caler les matchs en retard. Mais le virus continue de lui mettre des batons dans les roues. Ainsi, la rencontre entre le MHR et Castres, initialement prévu en octobre dans le cadre de la troisième journée ne pourra pas avoir lieu ce vendredi en raison de nouveaux cas dans les rangs héraultais. Brive y alors vu une aubaine pour jouer son match face au CO reporté au mercredi 2 décembre afin d'éviter une série de trois rencontres à l'extérieur en l'espace d'une grosse semaine. En effet, avant Castres, les Briviste doivent aller chez les Rochelais le 27 novembre puis défier un autre concurrent au maintien, à savoir Agen, le 6 décembre. Trois déplacements en neuf jours, ça fait beaucoup.

En effet, cela permettrait aux joueurs d'éviter 3 déplacements en 1 semaine. Une décision qui serait plus logique pour l'intégrité physique des joueurs et l'équité sportive. Pour l'heure, le club se heurte au refus de la @LNRofficiel et du @CastresRugby .

Mais on ne lâche pas ! https://t.co/7oZwYT4HKb