Top 14 - Deux matchs en trois jours pour Castres au mois de décembre ?

La Ligue nationale de rugby a annoncé le report du match entre Castres et Brive au mois de décembre. Une rencontre programmée en semaine.

Des matchs en semaine, ce n'est pas une première. Mais, l'idée avait été abandonnée car on estimait que les joueurs ne pouvaient pas jouer deux fois par semaine. Les Castrais ne vont pas avoir le choix. La Ligue nationale de rugby a en effet reporté son match contre le CAB comptant pour la 4e journée au mois de décembre, le 2 pour être exact, soit un mercredi à 20H45. Notez que le Castres olympique doit aller à Pau dans le cadre de la 11e journée. Un match qui pourrait se jouer le samedi 5 mais plus vraisemblablement le dimanche voire le lundi. Après avoir passé un mois sans jouer en début de saison, les Tarnais vont donc enchaîner les matchs. Et les Brivistes dans tout ça ? Ils vont aussi devoir être sur le pont. Et qui plus est en déplacement : à La Rochelle le week-end du 28, puis à Castres et Agen. La semaine suivante verra le coup d'envoi des Coupes d'Europe où le CO, comme le CAB, engagé en Challenge Cup. Deux journées intercalées entre deux matchs de Top 14 avant la fêtes.