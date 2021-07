Top 14. Trois choses à connaître sur JJ Hanrahan, le nouvel ouvreur de l'ASM

Non conservé par le Munster, JJ Hanrahan va avoir à coeur de performer sous ses nouvelles couleurs, celles de l'ASM. L'ouvreur est notamment un excellent buteur.

International des moins de 20 ans avec l'Irlande, JJ Hanrahan a participé à deux Coupes du monde dans la catégorie et joué autant de Tournoi des 6 Nations. Cependant, il n'a jamais représenté son pays avec le maillot du XV du Trèfle. Il ne compte que quelques sélections avec Emerging Ireland au sein de la Coupe des Nations puis la Tbilissi Cup entre 2014 et 2015. "Vous êtes toujours déçu si vous ne recevez pas l'appel, confie l'Irlandais dans la presse locale. Il y a certainement des choses que vous pouvez en plus ou mieux sur le pré pour essayer de leur forcer la main.C'est hors de votre contrôle. C'est ainsi que je trouve la paix. Je fais ce que je peux sur le terrain, mais c'est quelqu'un d'autre qui prend la décision." À presque 29 ans (il les aura le 27 juillet), Hanrahan a sans doute laissé passer sa chance, la faute à la concurrence, à des blessures ou encore à une polyvalence qui l'a peut-être desservi. Mais qui sait avec un Sexton vieillissant et de plus en plus commotionné, il pourrait décrocher ses premières capes en vue de France 2023.

Comme le confiait, jouer pour le Munster a toujours été pour lui un rêve plus grand que de porter le maillot de l'Irlande. "Ce qui peut sembler fou pour un gamin". Cependant, cela ne l'a pas empêché d'aller voir ailleurs. Il ne se voyait pas jouer dans une autre province, aussi a-t-il choisi l'Angleterre et les Saints pendant deux ans. Avant de revenir en 2017 pour quatre nouvelles saisons. Son club de coeur n'a finalement pas souhaité le prolonger à la fin de l'exercice 2020/2021. Une décision qui a surpris beaucoup de supporters du Munster. Lesquels pensaient qu'il avait choisi l'exil pour avoir plus de temps de jeu. "Quand j'ai appris la nouvelle de ma situation à Munster, c'était difficile à entendre, je ne m'y attendais pas. En même temps, je comprends que c'est un sport professionnel et que ces choses peuvent arriver." Cependant, il confie avoir trouvé à Clermont une ferveur et cette ambiance comparable à celle qu'il a connue au Munster. "Lorsqu'ils ont mis une offre sur la table, le club lui-même a dit haut et fort que ce serait une expérience incroyable. C'était difficile de dire non. Ils jouent au rugby de haut niveau, avec une grande histoire, énormément de soutien et un bon style de rugby. C'était une évidence."