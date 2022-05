Top 14. Transferts. Arme fatale de l'USAP, Bautista Delguy va connaître un troisième club en France

Titulaire indiscutable à Perpignan, l'ailier argentin Bautista Delguy, devrait quitter la Catalogne cet été. Une autre écurie de Top 14 serait prête à racheter son contrat qui court jusqu'en 2023.

Bautista Delguy, l'un des principaux atouts offensifs de l'USAP cette saison, pourrait quitter la Catalogne en fin de saison. En effet, Midi Olympique annonce ce lundi, que l'international argentin (25 ans, 22 sélections), devrait rejoindre Clermont à la fin de cet exercice. Le contrat de l'ailier à Perpignan se termine pourtant en juin 2023, mais les dirigeants auvergnats seraient prêts à le racheter, afin de renforcer leurs lignes arrière. Pour rappel, Kotaro Matsushima ou Bastien Pourailly, quitteront l'ASM en fin de saison.

Top 14. USAP. Ne cherchez plus... Bautista Delguy est l'atout offensif numéro 1 de Perpignan

Bautista Delguy, passé également par l'UBB l'année dernière, est sûrement l'un des ailiers les plus imprévisibles du championnat. Auteur de quatre essais en treize matchs sous le maillot sang et or, il était probablement le meilleur joueur de l'USAP derrière. Son départ serait donc un gros coup dur donc pour la formation catalane, qui perdra également en fin de saison Melvyn Jaminet, qui a déjà annoncé sa venue à Toulouse. En revanche, assez discret sur le marché des transferts, Clermont s'attache là les services d'un redoutable attaquant.