TOP 14. TRANSFERT. Situation embarrassante à l'ASM entre Samuel Ezeala et Didier Retière !

Situation cocasse en Auvergne, au sujet de la prolongation du contrat de Samuel Ezeala ! Le joueur qui devait initialement prolonger à l'ASM va finalement devoir faire ses valises vers de nouveaux horizons.

Une situation à éclaircir

Dans les colonnes de l'Équipe, Samuel Ezeala avait affirmé au début du mois d'avril avoir "concrètement accepté cette proposition, et ce, par un accord écrit. On s'est serré la main avec le club et Christophe. Mais deux mois et demi plus tard, on m'annonce que le club veut changer mon contrat et modifier les termes de l'accord, ce que j'ai refusé." Néanmoins, alors que ces déclarations commençaient à faire polémique en Auvergne, le directeur du développement sportif qui n'est autre que Didier Retière avait répondu "qu’aucun accord écrit n’a été signé" et qu’il y avait "simplement eu un échange de mails", le 8 avril, auprès de Rugbyrama. Dans son entrevue avec l'Équipe, le centre ou ailier d'origine espagnol n'avait pas hésité à témoigner sa frustration concernant sa situation sportive : "Je veux simplement faire valoir mes droits. Je sais que sportivement ma saison est à peu près finie, je me le suis mis dans la tête. Et je n’en veux pas à Christophe Urios, il m’a clairement dit que je n’étais pas le profil de joueur qu’il souhaitait. Je lui reproche peut-être un peu plus le timing. Par contre, je suis en colère quand je vois les propos de Didier Retière. C’est malhonnête. En janvier, j’ai reçu une proposition de contrat pour trois saisons avec l’ASM et je l’ai acceptée par mail. Il m’a demandé de vite l’accepter pour annoncer ma signature publiquement. En février, je le voyais chaque semaine mais il me disait que je ne devais pas m’inquiéter et qu’il restait simplement des détails administratifs à régler. Mais dès que j’ai eu mon entretien individuel avec Christophe, il ne m’a plus parlé et les conditions initiales du contrat avaient changé". Cependant, au niveau juridique, le club de Clermont pourrait s'exposer à une amende de 3 750 euros, en raison de l'absence de signature au moment de conclure cette prolongation, il y a quelques mois.

Ezeala n'a que 23 ans

Annoncé très tôt comme étant une pépite de la formation clermontoise, Samuel Ezeala a été longtemps éloigné des terrains à cause des blessures. Nous nous souvenons tous de son impressionnant KO face au Racing 92, suite à un terrible choc avec Virimi Vakatawa. Fort de ses bonnes prestations de début de saison, le centre avait été appelé par l'encadrement des Bleus pour préparer un match de la tournée d'automne face à l'Afrique du Sud. Il est indéniable que ce joueur possède de fortes qualités, mais cela ne semble pas être de l'avis de Christophe Urios, qui préfère utiliser des profils tels que Simone, Delguy, Raka ou encore Moala. De ce fait, ce jeune talent devrait quitter Clermont en juin, et débarquer dans un nouveau club de Top 14. Des discussions avancées avec le Stade Français sont en cours, bien que le club de la capitale ne soit pas la seule écurie intéressée par le profil d'Ezeala. En effet, Bayonne, Brive, Perpignan et le LOU suivent aussi le joueur de près, qui n'a pas encore fait son choix. Néanmoins, cette affaire avec les dirigeants de Clermont pourrait jouer un rôle pour la suite de sa carrière, d'après le principal intéressé : "En décembre, j'ai reçu des offres de plusieurs clubs différents. Tant financièrement que sportivement, elles me convenaient. Mais aujourd’hui la donne a changé, les clubs ont quasiment tous fini leur recrutement donc j’espère que j’arriverai à signer ailleurs."