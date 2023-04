VIDEO. TOP 14. Avec Julien Dumora, Castres inscrit le plus bel essai de cette 23 ème journée !

Castres nous épate de journées en journées, et après s'être fait peur une partie de la saison, les Tarnais sont désormais dans une dynamique positive. Cet essai reflète les ambitions du club !

Un essai de plus de 80 mètres !

Après 3 victoires de suite, le CO s'attaquait à un gros morceau du Top 14, en la présence du RCT, qui restait sur 10 victoires en 11 matchs. Les hommes de Jeremy Davidson n'ont pas déçu, et se sont même montrés bien plus joueurs que lors de la première moitié de saison. Ces derniers n'ont pas hésité à relancer depuis leurs camps lorsque les situations s'y prêtaient, comme au tout début du match, à la sixième minute de jeu. Après une bonne séquence défensive, Dan Biggar décida d'occuper le camp de Castres avec une chandelle, un peu profonde. Suite à ce coup de pied, Santiago Arata réceptionna la balle devant ses 22 mètres, avant de la donner à Julien Dumora qui était aussi en couverture. Bien que ce dernier ait le temps de rendre le ballon par le pied à Toulon, il décida d'amorcer une relance, en s'appuyant sur Nakosi. L'ailier fidjien déborda avec brio Coulon, pour ensuite jouer un deux contre un face à Thomas Salles, qui était en replie défensif. Dumora, qui était à l'origine de cette relance, conclut alors derrière la ligne d'en-but, pour porter le score à 10 à 0. L'ancien arrière de Toulon n'en est pas à son coup d'essai, et possède une qualité de vision du jeu rare. Nous vous laissons profiter de la pointe de vitesse de Nakosi, qui prouve qu'il ne joue pas uniquement de son gabarit imposant !