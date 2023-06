TOP 14. TRANSFERT. Fabien Gengenbacher remplace Xavier Garbajosa à Lyon

Le club de Lyon a annoncé ce mardi que Fabien Gengenbacher va prendre la place de Xavier Garbajosa en tant que directeur sportif, et ce dès cet été.

TRANSFERT. Et si la Corrèze était le nouveau point de chute de Xavier Garbajosa ?On le savait, le club de Lyon cherchait le remplaçant de Xavier Garbajosa, manager démis de ses fonctions il y a quelques semaines. Chose faite ce mardi, puisque le dernier barragiste de Top 14 a annoncé l'arrivée en tant que directeur sportif de Fabien Gengenbacher, qui débarque tout droit de Grenoble après deux bonnes saisons. À 39 ans, celui qui a porté les couleurs du LOU pendant une saison (2005-2006) arrive pour faire mieux que ses prédécesseurs, et notamment Garbajosa, qui n'a pas convaincu dans le Rhône. Un recrutement qui plaît d'ailleurs beaucoup au président Yann Roubert, qui a exprimé sa satisfaction dans un communiqué : ''Le profil de Fabien colle à l'ADN du LOU. Son retour au club doit permettre de poursuivre notre progression dans un climat qui devra conjuguer efficacité, exigence, cohésion et sérénité''.

🐺 𝗙𝗮𝗯𝗶𝗲𝗻 𝗚𝗲𝗻𝗴𝗲𝗻𝗯𝗮𝗰𝗵𝗲𝗿, 𝗱𝗶𝗿𝗲𝗰𝘁𝗲𝘂𝗿 𝘀𝗽𝗼𝗿𝘁𝗶𝗳 𝗱𝘂 𝗟𝗢𝗨 𝗥𝘂𝗴𝗯𝘆

Il prendra ses fonctions le 13 juillet et sera présent pour la reprise du groupe mi-juillet.



𝘉𝘪𝘦𝘯𝘷𝘦𝘯𝘶𝘦 𝘍𝘢𝘣𝘪𝘦𝘯 !



🔗 https://t.co/dQXPKGduRqhttps://t.co/55369cKrvA — LOU Rugby (@LeLOURugby) June 27, 2023

Entouré de Julien Puricelli (touche), Coenie Basson (défense), Didier Bès (mêlée) et Alan Basson Zondagh (trois quarts), Gengenbacher entraînera pour la première fois de sa carrière en Top 14. Un beau défi pour le natif d'Albertville, qui aura entre les mains d'excellents joueurs comme Baptiste Couilloud, Léo Berdeu, Davit Niniashvili ou encore Romain Taofifenua. Sans oublier bien sûr les nouvelles recrues, comme Radradra (Bristol), Rattez (MHR) ou Abrahams (Sharks). Pour rappel, le LOU avait terminé la saison régulière à la 3ème place, avant de se faire éliminer par l'UBB en barrage.

Vidéo. Top 14. Grenoble. Le bel hommage du public grenoblois à Fabien Gengenbacher