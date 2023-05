TOP 14. TRANSFERT. Bamba, Sanchez, Wade… Quels sont les bons coups à faire en cette fin de saison ?

Alors que la fin de saison de Top 14 approche à grands pas, de nombreux joueurs arrivent aux termes de leur contrat…

Comme chaque année, les rumeurs de transferts ne cessent de s'intensifier au fil de la saison. Et notamment concernant les joueurs en fin de contrat, qui représentent de belles opportunités pour les clubs désireux de se renforcer. Et si certains savent déjà où ils évolueront la saison prochaine (l'on pense forcément à Damian Penaud), d'autres sont encore dans l'attente de savoir s'ils resteront, ou non, dans leur club actuel. Et parmi eux, de (très) belles pioches ! Que ce soit des joueurs expérimentés ou en devenir, il y aura de quoi faire en cette « année Coupe du Monde », qui marquera pour beaucoup la fin de cycle. À commencer par peut-être le plus gros nom de cette liste : Demba Bamba. Actuel pilier droit du LOU, celui qui a connu quelques pépins physiques ces derniers temps n'a plus été sélectionné en équipe de France depuis la tournée d'été au Japon. Une régression dans la hiérarchie (avec notamment l'éclosion de Falatea), qui pourrait peut-être faire réfléchir l'ancien joueur de Brive, lui qui a débarqué dans le Rhône il y a maintenant 4 ans. Petite particularité, Demba Bamba, qui est bien sous contrat jusqu'en 2024, a en revanche une clause libératoire valable dès cet été ! Autrement dit, n'importe quel club va pouvoir s'attacher les services de l'international aux 25 sélections, à condition bien sûr de mettre la main à la poche. Parmi les principaux intéressés, on retrouve notamment le RCT.

Mais voilà, si Bamba est un cas à part, d'autres seront, à l'heure où nous écrivons ces lignes, toujours libres de signer où ils veulent. Nicolás Sánchez, ancien ouvreur du Stade Français qui a débarqué à Brive en cours de saison, sera par exemple l'une des attractions de cet été. Car malgré ses bientôt 35 ans, celui qui compte plus de 840 points sous le maillot argentin reste un numéro 10 de haut niveau, qui pourrait rendre service à de nombreux clubs. Chose que l'on voit actuellement au CAB, où ce dernier a déjà inscrit 66 points en 6 rencontres. Même constat pour l'ailier anglais du Racing 92, Christian Wade. Arrivé dans les Hauts-de-Seine après une expérience dans le football américain, le joueur de 31 ans n'a toujours pas reçu officiellement une proposition de prolongation de contrat de la part de la direction du Racing 92. Peu utilisé mais redoutablement efficace lorsqu'il est sur le pré (7 essais en 9 rencontres), Wade pourrait faire les beaux jours de pas mal d'écuries du Top 14, lui qui a l'avantage de ne pas être appelé pendant les périodes internationales. Une situation similaire à celle du Parisien Telusa Veainu (32 ans), qui, à cause notamment de sa longue blessure contractée en début de saison, n'a toujours pas reçu de prolongation de contrat.

Une longue liste de joueurs disponibles donc, dans laquelle on retrouve de nombreux talents en manque de temps de jeu. Parmi eux, on retrouve notamment Ben-Nicholas (Castres), Dubié (UBB), Lagrange (La Rochelle), ou encore Nouchi (Montpellier), pour ne citer qu'eux. Ezeala, qui a d'ores et déjà annoncé son départ de l'ASM, est également libre de rejoindre le club qu'il souhaite. Enfin, d'autres "gros" noms du Top 14 pourraient également mettre les voiles cet été, afin de relever un ultime défi. Si l'on parle beaucoup de l'ouvreur du CO Urdapilleta (notamment à Clermont), le Briviste Thomas Laranjeira est aussi dans ce cas. À 31 ans, celui qui a inscrit plus de 1000 points avec son club de cœur, n'a toujours pas prolongé. Buteur fiable, capable d'évoluer à plusieurs postes, Laranjeira reste néanmoins très attaché au CAB, qu'il a rejoint en 2010. Quant au Toulousain Juan Cruz Mallia, le joueur, ainsi que le club, voudraient à priori continuer l'aventure commune. Une situation différente de celle du Sud-Africain Elstadt, qui, à 33 ans, pourrait quitter le club de la Ville Rose à l'issue de la saison...

