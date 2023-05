TOP 14. RUGBY. Pro D2, Clermont... Mais où jouera Urdapilleta la saison prochaine ?

En fin de contrat avec le Castres Olympique, Benjamin Urdapilleta a l'embarras du choix pour la saison prochaine. Que ce soit en Top 14, ou non...

RUGBY. TRANSFERT. Top 14. Et si Benjamin Urdapilleta quittait Castres... pour Clermont ?Indispensable au Castres Olympique depuis plusieurs saisons désormais, l'ouvreur Benjamin Urdapilleta pourrait bien quitter le Tarn la saison prochaine. En effet, l'Argentin de 37 ans arrive en fin de contrat à l'issue de cette saison. Et si le CO voudrait, selon l'Équipe, le prolonger d'une saison supplémentaire, l'ancien joueur d'Oyonnax pourrait tout aussi bien relever un ultime défi, lui qui rêve de participer à la Coupe du Monde 2023. Buteur ultra-fiable, Urdapilleta serait très courtisé par plusieurs clubs français. À commencer bien sûr par Clermont, entraîné par son ancien coach Christophe Urios. Une information révélée par Rugbyrama et qui prend de l'ampleur, d'autant que l'ASM cherche un ouvreur pour la saison prochaine. Mais voilà, les Jaunards ne sont pas les seuls sur le dossier ! L'UBB suivrait également le dossier de près, afin de pallier l'absence de Matthieu Jalibert pendant les doublons. Des choix alléchants donc, pour celui qui a inscrit 183 points cette année (14 titularisations).

VIDEO. Top 14. Urdapilleta distribue les caviars au pied et Castres se donne de l'air face au LOUCastres, Clermont, Bordeaux... Et Provence Rugby ! Voilà les choix qui s'offrent, pour le moment, à Urdapilleta. En effet, toujours selon l'Équipe, le club de Pro D2 (qui a d'ailleurs fini 7ème cette saison) voudrait s'attirer les services de l'Argentin aux 20 sélections. Un recrutement XXL pour Provence, qui a déjà réussi à convaincre de nombreux joueurs de Top 14 à les rejoindre, comme Coville et Tui (Stade Français), mais aussi Salles et Septar (RCT) ou encore Zafra (Brive). Reste à voir désormais où évoluera Urdapilleta la saison prochaine. Mais une chose est sûre, ce dernier ne laisse pas indifférent...

