TOP 14. ''Si on est des hommes, on se dit les choses'', Rory Kockott revient sur sa fin de carrière à Castres

Entraîneur de la défense de Castres depuis le début de saison, Rory Kockott est revenu sur sa fin de carrière avec son club de cœur, lors de l'émission ''Poulain Raffûte''.

RUGBY. TOP 14. La légende Rory Kockott ne sera plus en France la saison prochaine !Véritable légende du Castres Olympique, Rory Kockott a fait les beaux jours du club tarnais pendant de nombreuses saisons. Buteur adroit, il a notamment contribué aux deux titres de champion de France du CO, en 2013 et 2018, avant d'annoncer la fin de sa carrière de joueur en 2022. Une belle histoire, qui ne s'est malheureusement pas terminée de la meilleure des manières. Car oui, même si le natif d'East London a depuis rejoint le staff de Castres (en tant qu'entraîneur de la défense), celui-ci n'a pas apprécié la manière dont a été gérée sa dernière année. Pour preuve, Kockott (qui a disputé 4 rencontres cette saison pour dépanner le club) est revenu sur cette histoire, lors de l'émission Poulain Raffûte, sur Eurosport. Extrait : ''Je voulais vraiment arrêter correctement. Pour moi mentalement, mais aussi pour ma famille bien sûr. Mais surtout, il faut savoir démarrer les choses, mais il faut savoir finir aussi. Et il y a plein de joueurs qui ont malheureusement du mal à finir (...) Je voulais finir comme j'ai démarré. Alors oui, je n'ai pas fini ma carrière à Castres dans les meilleures conditions sportivement, mais ça, ce n'était pas mon choix. Je ne suis pas responsable là-dessus''.

Pour rappel, la fin de carrière du demi de mêlée international avait suscité de nombreuses réactions, que ce soit du côté des supporters ou ailleurs. Et pour cause, Kockott avait été écarté de la phase finale du Top 14, lors de laquelle son club avait atteint la finale. Un souvenir que n'a pas hésité à évoquer Rory : ''Je n’ai pas joué en fin de saison et c’était le signe de l’état d’esprit qu’on avait à Castres à ce moment. C’était le signe de l’encadrement. L’importance était l’équipe mais c’était bizarre. Si on est des hommes, on se dit les choses. Mais parfois on se dit des choses de manière moins honnête. Quand personne ne te dit un mot jusqu’à la fin de la saison, c’est bizarre, ce n’est pas le Castres que je connaissais''. Entraîneur de la défense de Castres, Kockott a annoncé il y a de cela quelques semaines qu'il quitterait son poste à la fin de la saison...

TOP 14. VIDEO. Lorsque Castres joue sans complexe, ça va vite, très vite !