TOP 14. VIDEO. Lorsque Castres joue sans complexe, ça va vite, très vite !

Victorieux sur la pelouse des champions de France en titre, le CO enchaîne un troisième succès de suite, et assure d'ores et déjà son maintien en Top 14. Revenons sur un des plus beaux essais de la journée.

Une attaque de feu et une défense solide !

Pour venir à bout des Cistes, Castres a réussi l'exploit d'inscrire 4 essais sur la pelouse du MHR, avec notamment un doublé de Raisuqe. D'habitude très pragmatique, proche des lignes, avec un jeu fait de défis physiques et d'occupation, les Tarnais ont cette fois-ci fait le choix de jouer chaque ballon à la main, et cette stratégie leur a plutôt sourit ! Les hommes de Jeremy Davidson ont parfaitement profité des brèches présentes dans la défense de Montpellier, qui s'est retrouvé un bon nombre de fois en sous-nombre quand les temps de jeu s'enchaînaient. De plus, le CO a été remarquable en défense, avec un Leone Nakarawa des grands joueurs, auteur de 18 plaquages sur l'ensemble de la rencontre. Son compère Fidjien du centre, Botitu a, lui aussi, était au four et au moulin, en patron derrière, avec 16 réalisations. Le jeune troisième ligne français de 21 ans, Baptiste Cope, a livré sa meilleure performance de la saison, avec une activité débordante en attaque, et un 100% en défense avec 18 plaquages. Puis, pour finir, le jeune Louis Lebrun a été très en réussite dans l'exercice des tirs au but, avec 4 transformations réussies.

TOP 14. Brive, Clermont, Montpellier... Ces équipes qui semblent déjà condamnées !

Une action de grande classe

Dix minutes après avoir marqué un essai, Raisuqe a de nouveau frappé ! À la 23 ème minute, après une touche du CO et quelque temps de jeu, les Castrais décidèrent d'utiliser le ballon vers les ailes, là où les Cistes ne s'étaient pas replacés ! Un surnombre à 5 contre 3 s'est alors dessiné, et Botitu avait fait le choix de poursuivre au pied pour Raisuqe, qui repiqua vers l'intérieur du terrain, afin de croiser avec Ben Nicolas, qui joua parfaitement le 2 contre 1 pour servir de nouveau Raisuqe, qui fila inscrire son deuxième essai. Dans cette action, nous avons pu voir la patience des Castrais, mais également la vista de Botitu pour jouer ce surnombre. Raisuqe a aussi fait part de sa technique individuelle au moment de donner le ballon à Nicolas en chistera, puis sa pointe de vitesse pour conclure. On vous laisse admirer ce chef-d'œuvre !