TOP 14. TRANSFERT. Après Macalou et Delbouis, le Stade Français va s'offrir une nouvelle pépite de Massy

Selon le Midi Olympique, le Stade Français serait sur le point de s'offrir le jeune troisième ligne centre de Massy Andy Timo (18 ans), très convoité depuis quelques mois.

RUGBY. Top 14. Le Stade Français peut-il tout gâcher en cette fin de saison ?Ce n'est plus un secret pour personne, le Stade Français, actuel 3ème du Top 14, ne cesse de piocher ces dernières saisons chez son voisin d'Île-de-France, Massy. Réputé pour son excellente formation, le club du 91 n'a malheureusement pas réussi à se maintenir en Pro D2 cette année, la faute notamment à un trop grand nombre de matchs perdus bêtement. De retour en Nationale 1, le RCME devra faire sans sa jeune pépite de 18 ans, Andy Timo. Très convoité depuis plusieurs mois, le troisième ligne centre, qui a récemment été appelé avec l'équipe de France à 7, aurait, selon le Midi Olympique, accepté une offre du Stade Français pour la saison prochaine ! Un énorme coup pour le club de la Capitale, qui chippe l'un des espoirs du rugby français au nez et à la barbe du Stade Rochelais, également intéressé. Toujours selon le Midol, celui qui a disputé 8 rencontres en Pro D2 cette saison (4 titularisations pour un essai) se serait engagé pour 3 ans au Stade Français. Doté de qualités physiques exceptionnelles (surtout pour son âge), Andy Timo pourra compter sur de nombreux joueurs d'expérience à son poste, qui sauront lui donner de bons conseils.

Une intégration qui sera certainement facilitée par la présence d'anciens joueurs de Massy qui, même s'ils n'ont pas joué à ses côtés, pourront l'aider à faire la transition entre un petit club de Pro D2, et un cador de Top 14. Car oui, pour celles et ceux qui l'auraient oublié, pas moins de 5 joueurs actuellement au Stade Français viennent directement du RCME : Pierre-Henri Azagoh (arrivé en 2019), Sekou Macalou (arrivé en 2015), Léo Barré (arrivé en 2020), Julien Delbouis (arrivé en 2018) et Lester Etien (arrivé en 2018). Avec Timo, le Stade Français prépare donc l'avenir, et ajoute un élément de plus à un recrutement déjà bien garni : Weber, Henry, Marchant, Gimbert, Boudehent... Tous devraient rejoindre Jean-Bouin la saison prochaine, pour le plus grand plaisir des supporters parisiens. Reste à voir désormais si la sauce prendra...