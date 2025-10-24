TOP 14. Toulouse – Toulon : le face-à-face bouillant à ne pas manquer à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Toulouse affronte Toulon avec des absents de marque. Comment le champion va-t-il s'adapter pour maintenir sa suprématie ? Le suspense est à son comble.

Le choc entre le Stade Toulousain et le RC Toulon, programmé pour la 8ᵉ journée du Top 14, aura lieu ce dimanche 26 octobre à 21h05 au Stadium de Toulouse. Une affiche de gala, sous les projecteurs, qui sera diffusée en exclusivité sur Canal+.

Deux rivaux historiques

Un duel entre deux institutions du rugby français, deux clubs rouges et noirs animés par l'ambition de jouer les premiers rôles. 'Sans les blessures, il aurait très certainement été All Black': Comment Pita Ahki est devenu le pain bénit de Toulouse ?

Les Toulonnais débarquent sur les bords de la Garonne avec l’envie de frapper un grand coup face au champion en titre, dans une rencontre qui s’annonce rugueuse et spectaculaire.

"Quand la passion surpasse les différences, le spectacle est garanti."

Le Stade Toulousain devra composer avec plusieurs absents majeurs. Certains cadres sont laissés au repos, d’autres soignent encore quelques bobos hérités du début de saison. Oh fada ! Toulon vs Toulouse revient pour la traditionnelle affiche de gala au Stade Vélodrome

Une équipe toulousaine “remaniée”, certes, mais toujours armée pour faire face. Car même amoindri, le groupe d’Ugo Mola a les ressources pour imposer son jeu et son rythme.

Toulon : sont-ils prêts à créer la surprise ?

En face, Toulon aborde ce déplacement non sans ambition malgré l'adversaire. Pierre Mignoni pourrait faire tourner. Mais cette équipe varoise sera emmenée par un pack conquérant et des arrières capables d’allumer la mèche à tout moment. Le RCT veut aussi prouver qu’il peut rivaliser avec les cadors du championnat, loin de Mayol.

"Ambition et talent, la recette toulonnaise pour bousculer le champion."

Qui prendra l'avantage ?

Dimanche soir, l’ambiance promet d’être électrique au Stadium. Entre puissance, orgueil et rugby champagne, le choc des Rouge et Noir s’annonce bouillant. Rendez-vous à 21h05, en direct sur Canal+, pour un duel qui pourrait bien faire basculer la dynamique des deux équipes.