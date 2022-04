TOP 14. Toulouse. ''Je me suis posé la question de partir'', confie Thomas Ramos après sa prolongation

L'arrière tricolore Thomas Ramos a prolongé jusqu'en 2027 avec Toulouse. Avant de prendre cette décision, il a murement réfléchi à son avenir.

RUGBY. Top 14. TOULOUSE. Fin du suspens, le sort de Thomas Ramos enfin scelléC'est officiel, l'arrière de l'équipe de France Thomas Ramos a prolongé avec Toulouse pour les quatre prochaines années avec Toulouse. En fin de contrat, le Tricolore s'est sérieusement interrogé sur son avenir avec les transferts à venir de Melvyn Jaminet et Ange Capuozzo à son poste comme il le confie à L'Equipe : "Il ne faut pas se le cacher, je me suis posé la question de partir. Mais j’ai pesé le pour et le contre, et aujourd’hui, je considère que j’ai pris la bonne décision. En fait, j’ai décidé de regarder droit devant et de foncer." A 26 ans, Ramos estime avoir encore de belles choses à vivre avec le club cinq fois champion d'Europe. Partir aurait été trop dur pour lui, à Toulouse depuis son plus jeune âge.



𝕋𝕙𝕠𝕞𝕒𝕤 ℝ𝕒𝕞𝕠𝕤, Stadiste jusqu'en 𝟚𝟘𝟚𝟟 💫



🤝 Notre arrière prolonge son aventure au Stade Toulousain et s'inscrit dans la Trajectoire 2027 ❤️🖤



Il va donc affronter cette nouvelle concurrence et entend bien continuer à travailler pour progresser et devenir numéro 1 à l'arrière, son poste de prédilection. "C’est aussi à ce poste qu’on me prend pour jouer avec les Bleus." Polyvalent à l'ouverture, il ne veut en effet pas devenir le remplaçant idéal. Ce qui le placerait presque automatiquement sur le banc. En restant à Toulouse, il espère également assurer sa place chez les Bleus pour la Coupe du monde 2023. Après le Brennus, la Coupe d'Europe et le Grand Chelem, il entend bien décrocher de nouveaux titres avec le Stade Toulousain et l'équipe de France. "Ça n’aurait donc pas été intelligent du tout de ma part de partir ailleurs si près d’une telle échéance." On verra si l'avenir lui donnera raison.