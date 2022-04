Top 14. Toulouse. Face à Toulon, Nelson Epée a de nouveau confirmé son immense potentiel

Auteur d'une copie propre face au RCT, Nelson Epée a une nouvelle fois prouvé qu'il faudra compter sur lui dans les années à venir. Le Stade Toulousain s'en frotte les mains.

Si Gabin Villière a impressionné ce samedi soir lors de la victoire de Toulon sur Toulouse, son vis-à-vis a, lui aussi, rendu une copie propre. Certes, il n'a pas forcément brillé comme le joueur du RCT, mais Nelson Épée, pour seulement sa deuxième apparition en pro a encore une fois prouvé, qu'il faudrait compter sur lui dans les années à venir. Dans un duel de ''septiste'', il a eu fort à faire face à l'un des meilleurs ailiers français du moment. Mais le jeune joueur de 21 ans s'est démené notamment en défense. Et n'a pas subi la pression d'un Vélodrome plein comme un œuf, et des 65 000 spectateurs, la plupart acquis à la cause du Rugby Club Toulonnais. Fort.

À l'instar de sa première apparition face au Stade Français, Nelson Épée s'est accroché défensivement, assénant notamment un superbe plaquage sur Villière à la suite d'un ballon haut. Toujours très agressif dans les tâches obscures, il s'est également fait remarquer offensivement, sur l'un de ses seuls ballons touchés. À la 53ème minute, servi dans ses 22 mètres, l'international français à sept élimine d'abord Julien Hériteau d'un crochet extérieur, puis profite d'un léger bloc de Fouyssac sur Du Preez pour prendre l'intervalle. Ce dernier perce sur 40 mètres puis cherche un soutien intérieur mais choisi de jouer son un contre un extérieur face à Aymeric Luc. Il sera finalement repris par un plaquage en poursuite de Gabin Villière. Aurait-il du plutôt attendre et revenir chercher son soutien intérieur ? Possible, car Épée va ensuite s'isoler de son soutien et perdre la possession dans le ruck.

Pourtant impeccable défensivement, il se fera prendre sur l'essai toulonnais, d'un crochet intérieur de Gabin Villière. Il ne sera pas le seul certes, le Toulonnais cassant les plaquages de Médard et Tolofua, Épée tentant de revenir en catastrophe, en vain. Si l'on devait résumer, le jeune ailier n'a pas eu l'occasion de démontrer toutes ses qualités ballons en main. Sa seule opportunité, l'a vu percer sur une cinquantaine de mètres. Par contre, il a une nouvelle fois montré qu'il pouvait se montrer solide défensivement comme lors de son premier match face au Stade Français. Un joueur prometteur qui mérite d'être revu et dont on attend forcément beaucoup. Et désormais, on aimerait le voir briller offensivement. Mais tout ça viendra petit à petit, et quelque chose nous dit qu'un avenir radieux lui est destiné.