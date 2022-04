VIDÉO. Top 14. Revivez la performance XXL du taureau Gabin Villière face à Toulouse

Ce week-end, Gabin Villière a offert la victoire aux siens, grâce notamment à un essai incroyable en fin de rencontre. Mais attention, la performance de l'ailier ne s'arrête pas qu'à cela...

Ce week-end avait lieu l'un des chocs de cette fin de saison : le Rugby Club Toulonnais, toujours en course pour le Top 6, recevait le Stade Toulousain dans un Vélodrome en feu. Et après un rude combat de 80 minutes, c'est finalement Toulon qui s'est imposé (19-15) face au champion de France et d'Europe. L'ouvreur Louis Carbonel a notamment réalisé une superbe prestation, avec un 5/5 face aux perches. Mais l'homme de cette rencontre n'est d'autre que l'ailier du XV de France, Gabin Villière. Opposé au jeune Nelson Épée, Villière a fait "du Villière" samedi soir, en concassant ses adversaires. Preuve en est ce choc totalement fou avec le troisième ligne du Stade Toulousain Elstadt (qui est pourtant un sacré client). Hormis cela, l'ailier a surtout permis à son équipe de remporter ce match, grâce à un essai venu d'ailleurs à la 71ème minute.

TOP14. VIDÉO. Face à Toulouse, Villière prolonge les espoirs de phases finales du RCTSuite à cela, la chaîne Youtube Yoe91 Rugby a décidé de faire une petite compilation des meilleurs moments de Gabin Villière pendant le match. L'occasion pour nous donc de revivre la performance XXL de l'ailier du RCT. Pour rappel, ce succès permet à Toulon de se rapprocher encore un peu plus du Top 6, tout en dépassant Clermont au classement.