Top 14 - Toulouse contraint de ''sacrifier'' ses abonnés face à Toulon

Le Stade Toulousain a été forcé de faire un choix pour le match de Top 14 face à Toulon en raison de la jauge de spectateurs.

Top 14 - Le choc Toulouse vs Toulon va-t-il se jouer à huis clos ?La menace du huis clos planait sur le choc entre le Stade Toulousain et Toulon pour le compte de la troisième journée de Top 14. Finalement, il y aura bien des supporters dans les tribunes à hauteur de 1000 personnes comme l'impose la jauge en Haute-Garonne. Néanmoins, le Stade Toulousain a été contraint de faire un choix : celui de ne pas avoir d'abonnés présents pour ce match. "Chers abonnés, il faut assumer l'ensemble de nos choix, a expliqué le président du Stade Didier Lacroix dans une vidéo. Et effectivement, la jauge à 1 000 personnes, vous le comprendrez tous, ne nous permet mathématiquement pas de réserver des places pour vous." Il ne devrait donc y avoir que certains partenaires à Ernest Wallon. Top 14/Pro D2 - Vers une jauge proportionnelle dans les stades ?La direction avait pourtant anticipé en demandant à ses abonnés de se désister pour le match face à La Rochelle afin d'avoir un billet pour ce choc. "J'en suis désolé au nom du club." Ces abonnés seront prioritaires pour la prochaine rencontre. "Nous allons nous battre avec respect, mais nous battre fort, pour pouvoir rehausser cette jauge." Lacroix d'espérer que l'amendement proposé par un député afin d'avoir des jauges proportionnelles à la capacité des stades soit adopté.