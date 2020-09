Top 14 - Le choc Toulouse vs Toulon va-t-il se jouer à huis clos ?

Le Stade Toulousain fait partie des clubs impactés par les nouvelles mesures sanitaires. Le match contre Toulon pourrait se jouer sans spectateurs.

Top 14 - Jauge limitée à 1 000 personnes en zone rouge pour Lyon et ToulouseLa situation sanitaire en France a poussé plusieurs préfets à revenir sur la jauge maximale pour les rassemblements. Les dérogations ne sont du tout à l'ordre du jour dans certains départements désormais en zone rouge. Le virus y circule activement. Aussi, la jauge de 5 000 personnes a été réduite à 1 000 personnes. La Haute-Garonne est dans ce cas tout comme le Rhône. Les clubs professionnels qui dépendent principalement de la vente des billets sont donc dans l'inquiétude quant à leur survie. Pourtant, du côté de Toulouse, on étudierait la possibilité de jouer à huis clos le 4 octobre prochain lors de la venue de Toulon, nous indique Actu Toulouse. Un match de gala qui d'ordinaire se serait joué dans un stade complet. Mais accueillir seulement 1 000 personne représente plus un casse-tête qu'autre chose. Comment choisir entre les abonnés et les partenaires ? On peut aussi imaginer que sans spectateur, le Stade économiserait certains coûts liés à l'accueil.

