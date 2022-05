Top 14. Toulouse. ''C’est le club qui te permet de réaliser tes rêves'' : Maxime Médard clame son amour pour le Stade Toulousain

Pour son dernier match au Stadium de Toulouse, Maxime Médard est revenu sur ses 22 années passées dans la Ville rose. Et a clamé son amour, pour son club de toujours.

Maxime Médard, figure emblématique du Stade Toulousain, prendra sa retraite à la fin de saison. Arrivé en 2000 et devenu professionnel en 2004, le joueur de 35 ans, a disputé ce samedi soir, la dernière rencontre de sa carrière au Stadium. Un match qui a vu Toulouse s'imposer face à La Rochelle et prendre une option sur les phases finales. En conférence de presse et dans des propos retranscrits par Rugbyrama, Médard est revenu sur ses derniers moments en tant que joueur de rugby. Et a surtout, clamé son amour pour son club de toujours.

On est un club à part. Je ne suis pas certain que les jeunes joueurs actuels aient envie de partir [...] Je ne peux pas comparer avec un autre club, je n’ai connu que celui-là (rires). C’est le club qui te permet de réaliser tes rêves. Quand je suis venu au Stade, c’était pour gagner des titres et je savais que je tapais à la bonne porte. Quand je suis arrivé, je n’étais pas forcément le premier choix, j’ai dû travailler dur pour gagner ma place et être en équipe première, je me suis souvent remis en question [...] Le Stade toulousain a aussi traversé une période difficile. D’autres clubs me voulaient et me proposaient plus d’argent, mais mon but a toujours été de rester au Stade. Je n’ai jamais pu m’imaginer avec un autre maillot sur le dos. J’ai réalisé mon rêve en devenant pro au Stade toulousain

Désormais, Médard souhaitera plus que jamais terminer sa carrière en beauté, en offrant un titre au seul club de sa carrière professionnel.