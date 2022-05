RUGBY. Top 14. 5 demis de mêlée à Toulouse la saison prochaine : qui va cirer le banc ?

La saison prochaine, avec l'arrivée de Paul Graou, le Stade Toulousain devrait se retrouver avec 5 demis de mêlée. Certains d'entre eux pourraient ne quasiment pas jouer.

Alors que les équipes de Top 14 abordent le sprint final, en interne, on prépare obligatoirement déjà la saison prochaine. Du côté de Toulouse, de nombreuses recrues ont déjà été annoncées (Capuozzo, Retière, Jaminet etc). Devrait suivre Paul Graou, demi de mêlée d'Agen, qui a réalisé une saison pleine dans les travées d'Armandie. Oui mais voilà, en y regardant de plus prêt, on se rend compte qu'il devrait y avoir un embouteillage au poste de numéro 9 la saison prochaine, sur les bords de la Garonne. Derrière l'indispensable Antoine Dupont, on retrouve pas moins de 4 demis de mêlée ! Baptiste Germain, Martin Page Relo, Paul Graou et Alexi Balès seront en concurrence. On fait le point.

Top 14. Paul Graou, LA recrue qu'il fallait à Toulouse en doublure d'Antoine Dupont ?La nouvelle est tombée ce lundi. Martin Page-Relo, demi de mêlée de 23 ans, a prolongé d'un an son contrat à Toulouse. Celui-ci prenait fin en juin prochain. Page-Relo, cette saison, c'est 14 matchs toutes compétitions confondues pour 4 titularisations. Mais le joueur formé à L'Isle Jourdain s'est affirmé et a notamment livré de très belles prestations sous les couleurs rouges et noires. De quoi, forcément, pousser le club à le prolonger. Jeune joueur talentueux, il devra faire face à la concurrence d'un autre numéro 9 pétri de talent, Baptiste Germain. Actuellement blessé, l'ancien bordelo-béglais de 21 ans, a disputé 16 rencontres (8 titulaires), cette saison. Promis à un bel avenir, il se partage depuis quelques semaines le rôle de doublure d'Antoine Dupont avec Martin Page-Relo. Oui mais voilà, comme évoqué plus haut, Paul Graou va rejoindre également Toulouse la saison prochaine. À 24 ans, le joueur du SUA, blessé depuis un mois sort d'une saison à 25 matchs avec son club. Un des meilleurs joueurs de Pro D2 à n'en pas douter. Surtout, Graou a la particularité d'être également un excellent buteur. Vous l'aurez donc compris, trois jeunes joueurs à fort potentiel, qui devraient donc batailler pour obtenir du temps de jeu.

𝐌𝐚𝐫𝐭𝐢𝐧 𝐏𝐚𝐠𝐞 𝐑𝐞𝐥𝐨 prolonge jusqu'en 𝟐𝟎𝟐𝟑 💫



Formé au Stade, notre demi de mêlée poursuivra son parcours au Club la saison prochaine 🤝



Axe 3️⃣ : 𝐆𝐫𝐚𝐧𝐝𝐢𝐫 𝐚𝐯𝐞𝐜 𝐬𝐚 𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 #Trajectoire2027 💪 pic.twitter.com/OkVQM18kpT — Stade Toulousain (@StadeToulousain) May 23, 2022

Mais n'allons pas non plus oublier Alexi Balès. Doublure numéro 1 de Dupont en début de saison, enchaînant les matchs, l'ancien Rochelais a peu à peu vu son temps de jeu s'égrener, la faute à des performances en demi-teinte et l'éclosion d'un Page-Relo, ou la confirmation d'un Germain. Pour vous dire, Balès n'a plus joué depuis le 5 février dernier et une défaite à Perpignan. Une éternité donc. Lors de ses trois dernières apparitions, ce dernier n'a d'ailleurs disputé que 30 petites minutes. Infime. Un départ aurait donc été logique, surtout au vu de la concurrence qui s'annonce rude, la saison prochaine. Sauf que, les dirigeants toulousains l'ont prolongé d'une saison supplémentaire, soit jusqu'en juin 2023. Si le SUA a longtemps voulu faire revenir le demi de mêlée de 32 ans, il n'en sera finalement rien.

Balès en mauvaise posture, Graou la bonne surprise ?

Logiquement, Antoine Dupont sera donc le demi de mêlée numéro 1 à Toulouse. Mais en son absence lors des doublons, la bataille fera rage. Sans se montrer mauvaise langue et au vu des derniers mois, il sera probablement très difficile pour Alexi Balès de gratter du temps de jeu. À moins que ce dernier ne retrouve le niveau qui était le sien à La Rochelle. Mais face à la très forte concurrence des trois jeunes pousses, il sera très dur de s'offrir une place au soleil. Surtout que le joueur semble connaître une terrible crise de confiance. Ensuite, entre Page-Relo, Germain et Graou, on donnerait un petit avantage au deux premiers cités. Du moins pour le début de saison. Pourquoi ? Simplement car Paul Graou n'a encore jamais connu le Top 14 et ses exigences. Certains joueurs, très bon à l'échelon inférieur, ont du mal à faire le grand saut. Il faudra peut-être, une période d'adaptation. À l'inverse, Germain et Page-Relo ont pu s'aguerrir cette saison et prouver qu'ils répondaient totalement aux attentes du staff toulousain. Graou pourrait ensuite inverser la tendance et être la bonne surprise des recrues hauts-garonnaises, surtout que sa qualité de jeu au pied n'est pas négligeable. Sans parler des blessures qui pourraient venir rebattre les cartes. Mais tout cela est une autre histoire.

