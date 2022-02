Top 14. Paul Graou, LA recrue qu'il fallait à Toulouse en doublure d'Antoine Dupont ?

L'Agenais Graou est largement pressenti dans le 31 la saison prochaine. Une superbe recrue pour Toulouse, à la recherche d'une doublure de choix pour Dupont.

Cette saison, deux des stars de la Pro D2 se nomment Léo Coly et Charlie Cassang. Avec 10 essais et 220 points inscrits pour le premier, ainsi que 8 réalisations pour le second, les deux demis de mêlée cartonnent et, à l'aube de la 21ᵉ journée, tout le monde salive de les voir s'affronter en ce vendredi soir qui opposera le Stade Montois à Oyonnax. Pourtant, il existe un autre numéro 9 qui met tout le monde d'accord cette année dans l'antichambre du Top 14 : Paul Graou. Certes l'ancien montalbanais paye les pots cassés de la première partie de saison cataclysmique d'Agen, mais le joueur de 24 ans (1m77 pour 88kg) surnage malgré tout depuis le début de l'exercice, à l'image de ses 4 essais inscrits.

Mieux, le Gersois d'origine est considéré par beaucoup comme le meilleur joueur du SUA en 2021/2022, et parmi les références de la Pro D2 par la même occasion. Certes, relativement peu médiatique, le fils de Stéphane Graou (ancien international tricolore) dispose néanmoins de qualités assez remarquables pour son poste : rapide, teigneux, difficile à faire tomber et doté d'excellents appuis, l'Agenais montre également une belle qualité d'éjection. Un profil qui rappelle celui d'un certain Baptiste Couilloud. Ou d'Antoine Dupont si vous préférez, même si le capitaine du XV de France n'a clairement aucun équivalent dans son style. Deux garçons qui se connaissent d'ailleurs très bien puisqu'ils évoluaient ensemble en Cadets, du côté d'Auch.

Deux garçons qui pourraient se retrouver dès l'an prochain, aussi, puisque selon le Midi Olympique, le Stade Toulousain aurait fait de l'Agenais l'une des priorités de son recrutement. Il faut dire qu'avec toutes les qualités que l'on vous a évoquées, ainsi que la clause dans le contrat de Graou qui lui permettrait de quitter le Lot-et-Garonne pour le Top 14, le club de la Ville rose a sauté sur l'occasion. Cette modalité devant être activée avant la fin du mois de février, l'officialisation de la signature devrait être actée dans les prochaines semaines. Toujours est-il qu'en attendant celle-ci, l'on se dit que Toulouse pourrait bien avoir - enfin - trouvé LA doublure qu'il lui fallait à la mêlée.

Pour ses qualités physiques et son côté très puncheur, certains surnommaient même Graou "le petit Dupont de Sapiac", c'est vous dire ! Et alors que, depuis le départ de Bézy pour Clermont, le club rouge et noir peine toujours à dégager un véritable numéro 2 dans sa hiérarchie, il n'y a qu'un pour pas se demander si Graou ne serait pas cet homme providentiel. L'expérimenté Balès peine à convaincre depuis son arrivée quand les jeunes Germain et Page-Relo ont de franches qualités, mais sont peut-être encore un peu tendres pour assurer tout l'intérim lorsque Toto est en Bleu, vous dîtes ? Graou, lui, est en pleine bourre, commence à avoir une certaine bouteille (plus de 60 matchs de Pro D2) et, cerise sur le gâteau, s'avère être un buteur honnête quand on lui confie la tâche (32 pts au pied cette saison).

Clairement, au vu de tous ces éléments et de la valeur marchande - a priori - moins élevée que ses congénères du même calibre, on voit mal qui d'autre que Graou pourrait mieux convenir au profil recherché par le Stade Toulousain en 9. Seule interrogation : quid des autres à son poste ? Si sa venue se confirmait, Toulouse pourrait donc compter 6 demis de mêlée dans son effectif la saison prochaine. Trop, beaucoup trop, et on imagine qu'en ce sens, entre la fin contrat de Martin Page-Relo et le retour prévu au club de Théo Idjellidaine, des choix devront être faits. Un voire deux des jeunes précédemment cités pourraient alors être sommés d'aller voir ailleurs, puisque sa clause de départ n'ayant pas été activée par les dirigeants stadistes, Alexi Balès est tacitement engagé jusqu'en 2023. On dit qu'abondance de biens ne nuit pas, vous êtes sûrs ?